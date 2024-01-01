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Тамбовская область вошла в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы
Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов с низким уровнем безработицы, который составляет всего лишь 0,35%. В сравнении со средним показателем по стране в 0,6%, это свидетельствует об устойчивости ситуации, как сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
В течение прошлого года количество безработных в регионе сократилось до менее чем 5 тысяч человек, в то время как в 2022 году их число превышало 6,5 тысячи. На текущий момент на учете безработных числится 1700 тамбовчан, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Работодатели Тамбова предоставляют более 11 000 вакансий для потенциальных соискателей. Среди наиболее востребованных профессий в регионе выделяются врачи, педагоги, IT-специалисты, инженеры и представители рабочих специальностей.
При этом как отмечают эксперты в регионе достаточно значительны показатели «серой» безработицы – это вид безработицы, который характеризуется фактическим отсутствием занятости при формальном сохранении трудовых отношений с работодателем или работа есть, но она с низкой оплатой труда.
Фото: правительство Тамбовской области
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