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В Тамбове откроется выставка скульптора К. Малофеева
Сегодня, 10:06
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В Тамбове готовится открытие выставки (0+) работ известного и широко признанного скульптора Константина Малофеева, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. Мастер стал известным благодаря созданию множества мемориалов, включая памятник Гавриилу Державину в Тамбове, скульптуру "Родина-мать" на Воздвиженском кладбище, а также памятник Сергею Рахманинову в музее-заповеднике "Ивановка" и многие другие.
Выставка, посвященная творчеству мастера, пройдет в Музейно-выставочном центре Тамбовской области. Посетители смогут увидеть скульптурные портреты летчиков, космонавтов, выдающихся ученых и конструкторов, знаменитых военачальников и Героев Советского Союза, а также известных личностей в области искусства и культуры.
Часть экспозиции будет представлена аудио-видеоматериалами, рассказывающими о жизни скульптора, а также документами и фотографиями из фондов Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области.
Торжественное открытие выставки "Имена Тамбовщины: скульптор Константин Малафеев" запланировано на 17 января в 14:00 (0+).
Фото: ВК
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