В Тамбове усугубилась проблема с уборкой дорог 0 В Тамбове продолжаются проблемы с уборкой улиц, которые становятся особенно заметными в текущем зимнем сезоне, представляя серьезные риски для безопасности дорожного движения. Нарушения установленных ГОСТом сроков по устранению снега и зимней скользкости на дорогах вызывают обеспокоенность среди

Картинная галерея в Тамбове ищет новых владельцев щенят 0 Недавно во дворе Тамбовской областной картинной галереи появилась бездомная собака, предположительно ранее принадлежавшая уличному музыканту Юрию Егиазарову.

Полицейские пресекли деятельность группы мошенников 0 В ходе оперативно-розыскных действий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области была выявлена и арестована группа лиц, подозреваемых в осуществлении мошенничества.

Подростков, избивавших прохожих у ТЦ «РИО» в центре Тамбова, привлекут к ответственности 0 Все пятеро подростков, принимавших участие в нападении на прохожих в районе ТЦ «РИО» в Тамбове, были выявлены правоохранительными органами. Главной инициаторке нападения было предъявлено обвинение по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Плотину на Цне в Моршанске в 2024 году ожидает капитальный ремонт 0 В 2024 году в городе Моршанске Тамбовской области планируется начать ремонт плотины на реке Цна, как сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы будут осуществляться в рамках федерального проекта, для которого выделены средства в размере 294 млн рублей из федерального, областного и

Администрация Тамбова предлагает приватизировать «Тамбовский Центральный Рынок» 0 23 января в администрации города Тамбова состоялось собрание комиссии по координации деятельности муниципальных унитарных предприятий. За день до мероприятия поступило предложение о рассмотрении вопроса о приватизации 100% уставного капитала ООО «Тамбовский центральный рынок». Ранее решение о

Максим Егоров считает сложной экологическую ситуацию в Знаменском округе 0 Прокуратура Тамбовской области проводит проверку по факту публикации в СМИ о неправомерных действиях группы подростков. Ранее сообщалось, что в сети обсуждаются ролики, на которых толпа несовершеннолетних подростков проявляет агрессивное поведение в ТЦ "Рио" и центре города, угрожая общественному

Хулиганами-подростками из тамбовского ТРЦ «Рио» заинтересовалась прокуратура 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о возникновении критической ситуации в связи с загрязнением реки Царёвки в Знаменском муниципальном округе. По результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, глава

В Тамбове из-за капремонта школы на одной из улиц введут одностороннее движение 0 Начат ремонт в первом корпусе школы №35 в Тамбове, который расположен на улице Сенько. По ходу ремонтных работ учащихся из первого корпуса временно переведут во второй корпус на улице Нагорной.

В поликлинике на севере Тамбова откроют травмпункт 0 На оперативном совещании, проведенном у Главы Тамбовской области Максима Егорова, обсудили качество и доступность травматологической помощи для жителей региона. В настоящее время травмпункты, функционирующие на базе детской областной больницы и больницы имени Архиепископа Луки, работают

Из-за проблем с электричеством тамбовчане замерзают 0 Прошел год с момента присоединения трех муниципалитетов к Тамбову, с обещанием гражданам всяческих улучшений при сохранении сельских льгот. Однако результаты этого периода свидетельствуют о лишении некоторых жителей обещанных льгот, и отсутствии заявленных улучшений.

За год аграрии Тамбовской области получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублей 0 За 2023 год аграрии Тамбовщины получили от Россельхозбанка 11,1 млрд рублей. При этом 75% средств были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Комплекс для пенсионеров «Серебряную долину» достроят в этом году 0 В рамках выставки "Россия" в День строительства была представлена презентация социального комплекса "Серебряная долина" в Тамбове, как сообщает пресс-служба регионального Правительства. Стоимость строительства комплекса составляет почти 920 миллионов рублей, и его завершение планируется в текущем

Баскетбольный клуб «Тамбов» одержал победу в домашнем матче 0 На домашней площадке баскетбольный клуб «Тамбов» одержал победу над командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга в рамках матча чемпионата Суперлиги. Результат встречи составил 77:72 (17:18, 21:13, 16:19, 23:22).

Тамбовчане продолжают жаловаться на снежные завалы на дорогах 0 Тамбовчане продолжают выражать недовольство из-за проблем с очисткой снега и борьбой с гололедом. После последней оттепели неубранный снег превратился в огромные лужи, которые затем замерзли, создавая трудности для передвижения.

В 2023 году отмечается значительный рост цен на отдельные товары 0 Согласно статистическим данным Тамбовстата за 2023 год, отмечается увеличение цен на продовольственные товары на 8,1% (по сравнению с 10,9% в 2022 году). Наибольший прирост стоимости продуктов был зафиксирован в следующих категориях: яйца подорожали на 54,3%, мясо птицы – на 27,4%, свинина – на

Министр строительства и ЖКХ посетил стенд Тамбовской области на выставке «Россия» 0 20 января министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил выставочный стенд Тамбовской области на мероприятии «Россия» (0+) в ВДНХ.

Прокуратура будет судиться с подрядчиком ООО «СУ 1» 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделку, заключенную между ООО «СУ 1» и Зеленхозом в городе Мичуринске. Документ был подан 9 января после новогодних праздников, а предварительное заседание назначено на 21 февраля.

Вытрезвитель в Тамбове с филиалами может появиться уже в текущем году 0 На 2024 год запланировано создание специализированного медицинского учреждения, ориентированного на оказание помощи жителям, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Жителям области предлагают разработать дизайн пункта для сбора вторсырья 0 Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания", совместно с Министерством образования и науки Тамбовской области, объявляет о старте открытого конкурса на разработку эскизного дизайна уличного павильона для приема вторичного сырья от населения. Главная цель конкурса заключается в привлечении