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В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьев

Сегодня, 14:01
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В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьевВ этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Новые, здоровые деревья-крупномеры высаживают на место вырубленных. Они будут радовать горожан липовым ароматом и создавать приятную тень летом через пять-десять лет. Например, в 2021 году на улице Советской было посажено 385 ароматных лип-крупномеров, а в прошлом году - еще 2,5 тысячи крупномеров. За два года в городе было посажено около 5 тысяч зеленых насаждений, включая дубы, липы, рябины, тополи, березы и клены.

В этом году городские власти уже объявили несколько тендеров на вырубку зеленых насаждений. По условиям первого аукциона за 8,5 миллионов рублей срубят 915 деревьев по 12 адресам, включая улицы Пушкарскую, Пензенскую, Елецкую, Воронежскую, Буденного, Октябрьскую, Моршанское шоссе и Советскую в Покрово-Пригородном и другие.

Вторая закупка находится на этапе подачи заявок. Цена контракта составляет 6 миллионов рублей. За эти деньги лесорубам предстоит срубить 495 деревьев по 35 адресам, включая улицы Пролетарскую, Мичуринскую, Рязанскую и другие, где ранее были выявлены поврежденные насаждения.

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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