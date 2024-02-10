|
|
Жителей Тамбовской области приглашают присоединиться к проекту «Расскажи миру о своей Родине»
Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Для участия в конкурсе желающим необходимо выбрать наиболее увлекательные события, традиции и памятные места своей Родины и поделиться информацией о них со своими соотечественниками и сверстниками за рубежом. Это можно сделать в формате видеоролика или текстовой презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Участие в конкурсе не ограничено возрастом или иными факторами.
Конкурс уже собрал более 10,5 тысяч участников из 89 регионов России и 53 стран.
Победители конкурса получат приглашение на торжественную церемонию награждения, которая состоится в мае–июне 2024 года при участии государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообщества и почетных гостей. Присоединиться к проекту может каждый желающий, работы принимаются до 10 апреля на сайте www.youthy.ru.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Продолжается прием заявок на участие в VI Международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс призван воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и уважения к родному краю, а также способствовать развитию дружественных межнациональных отношений, как сообщает пресс-служба
На западе Тамбова произошло столкновение трёх автомобилей в районе села Покрово-Пригородного.
В ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Туманная погода сохранится также ночью и завтра утром.
Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает
В Тамбове прощались с командиром сбитого под Белгородом ИЛ-76, Станиславом Беззубкиным. Об этом сообщает "Новый век". Последний полет пилот совершил 24 января. Самолет был сбит зенитной ракетой противовоздушного комплекса ВСУ в Белгородской области. Пилоты, рискуя своей жизнью, увели самолет от
По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.
Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.
8 февраля на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, «Тамбовская сетевая компания» активно участвовала во втором Дне экологии, в рамках международной выставки-форума «Россия». Неотъемлемой частью участия компании стали презентации экологических проектов, реализуемых в
Прокуратурой Ленинского района Тамбова была проведена проверка по исполнению федерального законодательства, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности администрации областного центра.
В этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает
Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.
За прошедший год в Тамбовской области банки выдали ипотечные кредиты на сумму 29 миллиардов рублей. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 1,5 раза и достигло 9 283 кредита. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.
Накануне тамбовчанину в возрасте 33 лет, который убил парня своей знакомой, был вынесен приговор. Подробности дела стали известны 7 февраля. Советский районный суд присудил убийце выплатить 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов.
В Тамбовской области планируется возможное строительство муниципальных приютов для бездомных животных. Об этом заявила заместитель Главы области и министр сельского хозяйства Алёна Сытова.
В последнюю неделю Тамбовский центр управления регионом (ЦУР) получил более 2,3 тысячи жалоб на зимние проблемы.
В Правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета Тамбовского регионального отделения Российского общества «Знание», организованное в формате открытого форума. Председателем заседания выступил Глава Тамбовской области Максим Егоров, который выразил идею активизации
С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.
По информации от «ПроТамбов», заместитель главы администрации Тамбова, ответственная за вопросы градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом Анна Курманова, покинула свою должность.
23 октября 2023 года МБУ «Дирекция городских дорог» заключила с ООО «Альфа Инвест» из города Пушкино два муниципальных контракта на поставку автосамосвалов. По условиям соглашений компания должна была доставить до 8 декабря 2023 года 6 автосамосвалов на общую сумму 36 миллионов 19 тысяч 500 рублей.
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.
По данным, опубликованным Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, общая сумма задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения к 1 января составила 812 миллионов рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.