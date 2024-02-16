В Тамбовской области полицией пресечено производство контрафактного алкоголя Комментариев: 0



В связи с фактами нарушений было возбуждено и расследуется шесть уголовных дел. Они охватывают различные аспекты незаконного производства, хранения и сбыта товаров без маркировки, а также поддельных акцизных марок. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с районными подразделениями, обнаружили подпольные производственные цеха в северной части Тамбова и в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска.



Производственные линии использовались для разлива алкогольной продукции под поддельными марками известных российских брендов. Спиртные напитки предназначались для продажи как внутри области, так и в других регионах России. Ещё один склад готовой продукции был обнаружен в одном из гаражных комплексов Тамбова.



Образцы изъятого алкоголя были направлены на экспертизу, а также назначено проведение технических и экономических экспертиз. Полиция также установила двух жителей Тамбова, подозреваемых в организации противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции.



Фото: Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области. В Тамбовской области была успешно пресечена деятельность двух подпольных производственных точек, специализирующихся на изготовлении контрафактного алкоголя. В рамках операции были изъяты две самодельные производственные линии, около 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 60 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области.В связи с фактами нарушений было возбуждено и расследуется шесть уголовных дел. Они охватывают различные аспекты незаконного производства, хранения и сбыта товаров без маркировки, а также поддельных акцизных марок. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с районными подразделениями, обнаружили подпольные производственные цеха в северной части Тамбова и в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска.Производственные линии использовались для разлива алкогольной продукции под поддельными марками известных российских брендов. Спиртные напитки предназначались для продажи как внутри области, так и в других регионах России. Ещё один склад готовой продукции был обнаружен в одном из гаражных комплексов Тамбова.Образцы изъятого алкоголя были направлены на экспертизу, а также назначено проведение технических и экономических экспертиз. Полиция также установила двух жителей Тамбова, подозреваемых в организации противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции.Фото: Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области.



