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В Тамбовской области полицией пресечено производство контрафактного алкоголя
Сегодня, 07:33
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В Тамбовской области была успешно пресечена деятельность двух подпольных производственных точек, специализирующихся на изготовлении контрафактного алкоголя. В рамках операции были изъяты две самодельные производственные линии, около 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 60 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области.
В связи с фактами нарушений было возбуждено и расследуется шесть уголовных дел. Они охватывают различные аспекты незаконного производства, хранения и сбыта товаров без маркировки, а также поддельных акцизных марок. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, совместно с районными подразделениями, обнаружили подпольные производственные цеха в северной части Тамбова и в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска.
Производственные линии использовались для разлива алкогольной продукции под поддельными марками известных российских брендов. Спиртные напитки предназначались для продажи как внутри области, так и в других регионах России. Ещё один склад готовой продукции был обнаружен в одном из гаражных комплексов Тамбова.
Образцы изъятого алкоголя были направлены на экспертизу, а также назначено проведение технических и экономических экспертиз. Полиция также установила двух жителей Тамбова, подозреваемых в организации противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Фото: Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области.
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