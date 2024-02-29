В штабе «Тамбовской земли» прошла лекция «Большая семья – Россия» Комментариев: 0



Одним из выступающих на лекции был представитель известной тамбовской династии ветеринаров, Александр Сухов. Он рассказал о программе по улучшению жилищных условий, предназначенной для поддержки молодых семей. В рамках этой программы семьи могут получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках специальной целевой программы, организованной государством. Кроме того, они имеют возможность воспользоваться программой материнского капитала и получить ипотечный кредит на льготных условиях или единоразовую выплату на погашение ипотеки.



Также на лекции выступила Надежда Шайдуллина, специалист регионального Управления социальной защиты и семейной политики, которая представила меры поддержки многодетных семей в Тамбовской области. В настоящее время в регионе действует 18 программ поддержки для многодетных семей, включая предоставление земельных участков, бесплатное посещение различных учреждений и компенсации за подключение газа. Особое внимание было уделено пилотному проекту по стимулированию рождаемости, который в настоящее время реализуется в двух городах Тамбовской области – Кирсанове и Жердевке.



Фото: 4s-info.ru 29 февраля в штабе общественного движения «Тамбовская земля» прошла интерактивная лекция под названием «Большая семья – Россия», где были представлены различные меры поддержки молодых и многодетных семей со стороны государства.Одним из выступающих на лекции был представитель известной тамбовской династии ветеринаров, Александр Сухов. Он рассказал о программе по улучшению жилищных условий, предназначенной для поддержки молодых семей. В рамках этой программы семьи могут получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках специальной целевой программы, организованной государством. Кроме того, они имеют возможность воспользоваться программой материнского капитала и получить ипотечный кредит на льготных условиях или единоразовую выплату на погашение ипотеки.Также на лекции выступила Надежда Шайдуллина, специалист регионального Управления социальной защиты и семейной политики, которая представила меры поддержки многодетных семей в Тамбовской области. В настоящее время в регионе действует 18 программ поддержки для многодетных семей, включая предоставление земельных участков, бесплатное посещение различных учреждений и компенсации за подключение газа. Особое внимание было уделено пилотному проекту по стимулированию рождаемости, который в настоящее время реализуется в двух городах Тамбовской области – Кирсанове и Жердевке.Фото: 4s-info.ru



