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В Тамбове продолжают сносить ветхие дома под многоэтажную застройку
Сегодня, 14:42
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В областном центре продолжается реновация квартала, расположенного между улицами Пензенской, Мичуринской, Рабочей и Карла Маркса. Недавно здесь были снесены несколько ранее расселённых одноэтажных домов, построенных в конце 19 – начале 20 века. Многие жители Тамбова останавливались и фотографировали процесс сноса одного из кирпичных домов на углу Мичуринской и Пензенской.
Ранее «Блокнот Тамбов» рассказывал о проекте застройки этого квартала. Две из трёх 16-этажных «свечек» уже построены, одна из которых заселена и радует местных жителей оригинальной подсветкой. Застройщик – фирма ООО «Специализированный застройщик «Сервис». Её руководитель Сергей Пяткин рассказал, что реновация квартала осуществляется за счёт средств фирмы, которая сама расселяет дома и строит инженерную инфраструктуру. Поэтому снос квартала происходит поэтапно. На этом участке Мичуринской осталось буквально пара-тройка старинных и уже расселённых домов, чья судьба предрешена.
На освобождённом участке планируется возвести третью 16-этажную свечку. Таким образом, тамбовчанам строят новое благоустроенное жилье, а старые, ветхие, «ламповые» дома с резными наличниками уходят в прошлое. Тамбов уже не будет прежним. Он станет высотным и с подсветкой.
Фото: t.me/tambovpost
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