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В Тамбовской области выборы проходят в штатном режиме

Вчера, 11:49
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В Тамбовской области выборы проходят в штатном режиме За первые два часа голосования на выборах Президента РФ в Тамбовской области не было зафиксировано никаких инцидентов на избирательных участках. Согласно отчету регионального Центра общественного наблюдения на 10:00 15 марта, отмечается, что процесс голосования в регионе проходит в обычном режиме.

— В контакте с общественными наблюдателями и председателями участковых избирательных комиссий отмечено шесть сообщений по корректировке зоны обзора видеокамер на участках, — уточнили в Центре общественного наблюдения.

Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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