Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

Поздравляем с Днем защитника Отечества

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог

В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий

В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления

» » Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации

Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации

Сегодня, 08:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатацииДороги в Тамбове быстро разрушаются всего за несколько лет эксплуатации, вызывая ежедневные жалобы жителей, особенно весной, когда их состояние ухудшается.

На бульваре Энтузиастов, расположенном практически в центре города и ежедневно пересекаемом тысячами машин, практически на всей его протяженности можно встретить только ямы. Их обход уже становится невозможным, что приводит к образованию огромных пробок. Даже ямочный ремонт не приносит решения этой проблемы.

Улица Киквидзе, на которую несколько лет назад было потрачено 50 миллионов рублей на ремонт, уже превратилась в щебеночную дорогу. При этом гарантийный ремонт не проводился.

В региональном отделении Народного фронта убеждены, что такие масштабные разрушения вызваны отсутствием своевременного обслуживания и низким качеством ремонта.

Ранее глава региона Максим Егоров назвал состояние тамбовских дорог "позорным" и выделил на их ремонт 500 миллионов рублей. Пока неизвестно, какие улицы будут отремонтированы за эту сумму и в какие сроки.

Фото: Народного фронта в Тамбовской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

На срочный ремонт дороги в областном центре выделят 500 млн рублей

На ремонт дорог Липецкой области в этом году направят 740 млн рублей

На дороги в Рассказово потратят всего 40 миллионов рублей

Ямочный ремонт на дорогах Тамбова не останавливается

Капитальный ремонт-2011 завершен в десяти многоквартирных домах региона

Какие дороги и улицы Тамбова будут отремонтированы и благоустроены в 2011 г ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Новая концессия в сфере электроснабжения Тамбова вызывает вопросы

Сегодня, 08:59
0
В Тамбовской городской Думе ведутся обсуждения о заключении концессионного соглашения, направленного на модернизацию и развитие городской электросетевой инфраструктуры. На заседании, которое состоялось 21 марта, депутаты в сопровождении представителей компании «ОРЭС-Тамбов» провели осмотр

Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации

Сегодня, 08:53
0
Дороги в Тамбове быстро разрушаются всего за несколько лет эксплуатации, вызывая ежедневные жалобы жителей, особенно весной, когда их состояние ухудшается.

В Тамбовской области отменили массовые мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

Сегодня, 08:37
0
Вчера в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, по предварительным сведениям, погибло 40 человек, пострадали более 100. Там произошла стрельба, здание оказалось охвачено пожаром.

В Мичуринском районе открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову А.С.

Вчера, 16:31
0
21 марта 2024 г. на здании Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской СОШ была открыта мемориальная доска старшему лейтенанту Коршунову Андрею Сергеевичу.

ТЦ «Студенец» в Тамбове продают за 485 млн рублей

Вчера, 16:25
0
Вчера, 21 марта, на площадке «Авито» появилось объявление о продаже коммерческой недвижимости — торгового центра «Студенец». Четырёхэтажное здание общей площадью 8 664 квадратных метра владелец намерен продать за 485 миллионов рублей.

РСХБ рассказал об условиях поддержки АПК Тамбовщины в 2024 году

Вчера, 16:17
0
Заместитель директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Салущева рассказала об условиях и объемах поддержки агропромышленного комплекса в 2024 году на IV международной научно-практической конференции по современному состоянию и перспективам развития культуры жимолости.

Юрий Зарапин получил 3,5 года колонии

Вчера, 16:13
0
Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбова Юрию Зарапину, отправив его в колонию на срок 3,5 лет. Заседание по делу состоялось сегодня, 22 марта, в зале Ленинского районного суда, и приговор был озвучен в 11:00.

Через год дорога, отремонтированная по нацпроекту, начала разрушаться

Вчера, 16:05
0
Специалисты из «Тамбовавтодора» проводят проверку гарантийных дорог до конца марта с целью выявления возможных дефектов и организации работ с подрядчиками по их устранению. Однако после осмотра отремонтированного в прошлом году 25-километрового участка трассы «Тамбов−Пенза» были замечены

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

Вчера, 15:59
0
Представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» из Мичуринска обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, с просьбой пересмотреть подход МичГАУ к сотрудничеству с ветеранами боевых действий и скорректировать вектор

С ООО «Автодор-Тамбов» хотят взыскать 200 млн рублей за поставку нерудных материалов

21 марта 2024
0
Воронежский предприниматель Игорь Красных подал четыре иска к дорожной компании «Автодор-Тамбов», согласно информации из картотеки суда. Общая сумма требований превышает 203 миллиона рублей, причем самый крупный иск составляет 142,5 миллиона рублей. Пока неизвестно, что послужило основанием для

«Сырой» проект концессии с АО «ОРЭС-Тамбов» отправлен на доработку

21 марта 2024
0
На заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ был рассмотрен проект решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства Тамбова с АО "ОРЭС-Тамбов". Администрация города предложила заключить соглашение без проведения конкурсных процедур.

Летчик, кавалер ордена Красной Звезды В.М. Воротников провел встречу поколений

20 марта 2024
0
Комната «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» — это уникальное место, которое вот уже несколько лет собирает в своих стенах ветеранов различных локальных сражений, представителей руководства

В Периксе все-таки укрепят берег Цны рядом с автодорогой

20 марта 2024
0
Больше года назад в Тамбове было зафиксировано разрушение береговой линии в районе, где проходит автомобильная дорога «Ловинский кордон - Бокино». Эта проблема особенно актуальна в окрестностях СНТ «Пикет», где река Цна делает поворот и подмывает берег. В данной зоне находится дачный массив, и

Суд продлил арест хулиганке, нападавшей на людей в ТЦ «Рио»

20 марта 2024
0
Ленинский районный суд Тамбова принял решение о продлении срока содержания под стражей несовершеннолетней жительницы города, обвиняемой в хулиганстве. Срок ареста был увеличен на 2 месяца, и теперь девушка останется в СИЗО до 23 мая 2024 года.

Суд приступил к рассмотрению дела гендиректора «КомЭк» Игоря Блюма

20 марта 2024
0
18 марта стартовал судебный процесс против генерального директора фирмы «КомЭк» Игоря Блюма. Он подвергается обвинениям по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, приносящей особо крупный доход» (п.

В Мичуринске продолжается увековечивание памяти героев СВО

19 марта 2024
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» одним из главных направлений в своей работе считает увековечивание памяти погибших воинов. С этой целью по г. Мичуринску и Мичуринскому МО устанавливаются мемориальные

На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор

19 марта 2024
0
Аварийный коллектор на Набережной, который находится под ответственностью компании "РКС-Тамбов", стал источником не только неприятного запаха и потока нечистот, о чем жители Тамбова сообщали ранее, но и привел к происшествию, которое, к счастью, обошлось без серьезных травм, но могло иметь более

Екатерина Мовчан стала уполномоченным по защите прав предпринимателей

19 марта 2024
0
Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил

В Тамбове хотят заключить концессию на управление электросетевым хозяйством

19 марта 2024
0
Проект решения о заключении концессионного соглашения на управление электросетевым хозяйством города без проведения конкурса до 2030 года был внесен на рассмотрение Тамбовской городской Думы. Об этом сообщил депутат и председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, член фракции КПРФ Артём

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

18 марта 2024
0
В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ, явка составила 77%.

Мичуринский университет вошел во Всероссийскую Книгу Почёта

17 марта 2024
0
Мичуринский государственный аграрный университет получил признание и был включён в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" по рекомендации администрации города Мичуринска в Тамбовской области.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги