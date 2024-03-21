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Тамбовские дороги рассыпаются после нескольких лет эксплуатации
Сегодня, 08:53
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Дороги в Тамбове быстро разрушаются всего за несколько лет эксплуатации, вызывая ежедневные жалобы жителей, особенно весной, когда их состояние ухудшается.
На бульваре Энтузиастов, расположенном практически в центре города и ежедневно пересекаемом тысячами машин, практически на всей его протяженности можно встретить только ямы. Их обход уже становится невозможным, что приводит к образованию огромных пробок. Даже ямочный ремонт не приносит решения этой проблемы.
Улица Киквидзе, на которую несколько лет назад было потрачено 50 миллионов рублей на ремонт, уже превратилась в щебеночную дорогу. При этом гарантийный ремонт не проводился.
В региональном отделении Народного фронта убеждены, что такие масштабные разрушения вызваны отсутствием своевременного обслуживания и низким качеством ремонта.
Ранее глава региона Максим Егоров назвал состояние тамбовских дорог "позорным" и выделил на их ремонт 500 миллионов рублей. Пока неизвестно, какие улицы будут отремонтированы за эту сумму и в какие сроки.
Фото: Народного фронта в Тамбовской области
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