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» » В посёлке Мордово начал работу автопавильон

В посёлке Мордово начал работу автопавильон

Сегодня, 11:47
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В посёлке Мордово начал работу автопавильонВ рабочем посёлке Мордово открылся новый автопавильон на улице Ленинский проспект, который будет обслуживать автобусные маршруты по Мордовскому округу и межмуниципальный маршрут "Мордово - Тамбов".

Местные жители давно просили региональные власти улучшить условия ожидания общественного транспорта, особенно в плохую погоду. В ответ на эти просьбы из областного бюджета были выделены средства для строительства заездного кармана, посадочной площадки и самого автопавильона, включая его подключение к электросетям и внутреннее оснащение.

Теперь жители могут ожидать автобусы в комфортных условиях, что существенно улучшит качество обслуживания пассажиров в Мордовском округе.

Фото: министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области
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В посёлке Мордово начал работу автопавильон

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