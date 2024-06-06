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В Тамбове несанкционированную свалку решили спрятать под землёй
Сегодня, 08:43
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В Бокино в городском округе Тамбов обнаружен овраг протяжённостью почти в километр, полностью засыпанный строительным мусором, растительными отходами, кусками кирпичей, бетоном, полиэтиленом и шинами. На эту незаконную свалку наткнулись эксперты Народного фронта Тамбовской области.
Местные жители утверждают, что мусор свозят в овраг уже около двух лет. Для того чтобы выбросить мусор, необходимо перевести некую сумму неизвестному лицу.
Несколько дней назад на свалку начали приезжать машины с грунтом, которые выгружали его поверх мусора, засыпая полигон землёй.
Народный фронт обратился в администрацию Тамбова и прокуратуру области с намерением добиться ликвидации незаконной свалки.
Фото: региональный штаб ОНФ
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