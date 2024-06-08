Сотрудники наркоконтроля провели встречу с мигрантами ОАО «Токаревская птицефабрика» Комментариев: 0



В мероприятии приняли участие представители аппарата АНК области, УНК УМВД России по Тамбовской области, а также сотрудники ОП Токаревка МОМВД России «Мордовский».



Иностранным гражданам разъяснили миграционное законодательство, порядок пребывания на территории Российской Федерации, правила трудоустройства, а также процедуру прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования.



Присутствующим была предоставлена информация об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в частности за сбыт наркотиков через «закладки» посредством сети Интернет и мобильной связи.



Сотрудники полиции также информировали трудовых мигрантов о медицинских и правовых последствиях потребления наркотических средств. Были перечислены номера телефонов доверия, по которым можно сообщить информацию о фактах торговли наркотиками или содержании наркопритонов, а также номера телефонов, по которым можно получить консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.



Ранее предприятие было уличено в привлечении нелегальных трудовых мигрантов.



Фото: УМВД России по Тамбовской области В целях предотвращения вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот и потребление наркотиков, 5 июня 2024 года сотрудниками ООВОГВ и МВП УНК УМВД России по Тамбовской области было организовано мероприятие для трудовых мигрантов, работающих на ОАО «Токаревская птицефабрика». Это мероприятие было проведено согласно пункту 1.4 протокола семинара-совещания с начальниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России и руководителями аппаратов антинаркотических комиссий в субъектах РФ от 25 апреля 2024 года № 1.В мероприятии приняли участие представители аппарата АНК области, УНК УМВД России по Тамбовской области, а также сотрудники ОП Токаревка МОМВД России «Мордовский».Иностранным гражданам разъяснили миграционное законодательство, порядок пребывания на территории Российской Федерации, правила трудоустройства, а также процедуру прохождения обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования.Присутствующим была предоставлена информация об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в частности за сбыт наркотиков через «закладки» посредством сети Интернет и мобильной связи.Сотрудники полиции также информировали трудовых мигрантов о медицинских и правовых последствиях потребления наркотических средств. Были перечислены номера телефонов доверия, по которым можно сообщить информацию о фактах торговли наркотиками или содержании наркопритонов, а также номера телефонов, по которым можно получить консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.Ранее предприятие было уличено в привлечении нелегальных трудовых мигрантов.Фото: УМВД России по Тамбовской области



