В Мичуринском округе увековечили память участников СВО Комментариев: 0



На здании МБОУ Кочетовская СОШ Мичуринского МО была открыта мемориальная доска Пашигореву Виталию Витальевичу.



Виталий Витальевич родился в с. Кочетовка в 1996 г., в 2012 г. закончил школу. В 2016 г. он был призван в ряды российской армии, в сентябре 2022 г. был мобилизован на СВО. Виталий Витальевич состоял в 1 роте 1 отряда группировки войск «Запад» в должности старшего разведчика – пулеметчика. В ходе СВО в 2023 г. приказом командующего группировкой войск «Запад» гвардии рядовой Пашигорев В.В. был награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». 29 февраля 2024 г. Виталий Витальевич погиб.



На церемонии открытия присутствовали глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов, председатель Совета депутатов Мичуринского муниципального округа А.К. Сухов, заместитель командира авиаполка по военно – политической работе, подполковник Р.Ш. Измайлов, врио заместителя командира 16 бригад спецназа гвардии майор И.А. Барзилов, отец Валерий Литвиненко, супруга и родители погибшего, учителя, школьники и односельчане, а также ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Т.Б. Хайрадзе, В.Н. Похорский, В.Л. Ильин, А.Л. Медников, В.М. Савенков и В.Н. Дудин.



Почетное право открыть мемориальную доску предоставили супруге Виталия Витальевича Юлии Сергеевне Пашигоревой.



Много добрых, сердечных и теплых слов звучало в адрес нашего героя – земляка. Его память все присутствующие почтили минутой молчания.



Смотрю, смотрю в лицо его родное,

Печальное тире между двух дат.

И верю я, что только так и стоит

Жить на земле, как жил на ней солдат!



На здании МБОУ Жидиловская СОШ Мичуринского МО была открыта мемориальная доска Федоринову Антону Сергеевичу.



Антон Сергеевич родился в с. Гавриловка в 1997 г., в 2013 г. закончил школу. После окончания сельскохозяйственного техникума он жил и работал в Воронеже. В августе 2023 г. Антон Сергеевич добровольцем ушел на СВО. 28 ноября 2023 г. он погиб в своем первом бою.Награжден Орденом мужества посмертно.



На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Мичуринского МО Т.С. Чепрасова, председатель Совета депутатов Мичуринского муниципального округа А.К. Сухов, начальник Жидиловского территориального отдела Н.С. Крюкова, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка отец Дионисий, мама и супруга погибшего, учителя, школьники и односельчане, а ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: И.А. Шаров, В.М. Воротников, Т.Б. Хайрадзе, И.М. Хрулев, В.Л. Ильин, А.Л. Медников и В.М. Савенков.



Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме и супруге героя - Светлане Николаевне и Александре Николаевне. Отец Дионисий освятил доску и обратился со словами поддержки к родным и близким погибшего воина.



Память Антона Сергеевича почтили минутой молчания.

Он ушел из жизни слишком рано!

Погибать не думал в том бою,

Но была смертельной эта рана,

Больше не стоял солдат в строю.

Нет солдата… Он герой посмертно.

Это был его последний бой.

Отслужив как надо: честно, верно,

Возвратился навсегда домой! 24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция на Украине. В числе солдат, которые сейчас борются за мир, много наших земляков и, увы, немало среди них тех, кто отдали жизнь за свою страну и свой народ. На территории Мичуринского муниципального округа были открыты еще две мемориальные доски нашим погибшим героям – землякам.На здании МБОУ Кочетовская СОШ Мичуринского МО была открыта мемориальная доска Пашигореву Виталию Витальевичу.Виталий Витальевич родился в с. Кочетовка в 1996 г., в 2012 г. закончил школу. В 2016 г. он был призван в ряды российской армии, в сентябре 2022 г. был мобилизован на СВО. Виталий Витальевич состоял в 1 роте 1 отряда группировки войск «Запад» в должности старшего разведчика – пулеметчика. В ходе СВО в 2023 г. приказом командующего группировкой войск «Запад» гвардии рядовой Пашигорев В.В. был награжден медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». 29 февраля 2024 г. Виталий Витальевич погиб.На церемонии открытия присутствовали глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов, председатель Совета депутатов Мичуринского муниципального округа А.К. Сухов, заместитель командира авиаполка по военно – политической работе, подполковник Р.Ш. Измайлов, врио заместителя командира 16 бригад спецназа гвардии майор И.А. Барзилов, отец Валерий Литвиненко, супруга и родители погибшего, учителя, школьники и односельчане, а также ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Т.Б. Хайрадзе, В.Н. Похорский, В.Л. Ильин, А.Л. Медников, В.М. Савенков и В.Н. Дудин.Почетное право открыть мемориальную доску предоставили супруге Виталия Витальевича Юлии Сергеевне Пашигоревой.Много добрых, сердечных и теплых слов звучало в адрес нашего героя – земляка. Его память все присутствующие почтили минутой молчания.Смотрю, смотрю в лицо его родное,Печальное тире между двух дат.И верю я, что только так и стоитЖить на земле, как жил на ней солдат!На здании МБОУ Жидиловская СОШ Мичуринского МО была открыта мемориальная доска Федоринову Антону Сергеевичу.Антон Сергеевич родился в с. Гавриловка в 1997 г., в 2013 г. закончил школу. После окончания сельскохозяйственного техникума он жил и работал в Воронеже. В августе 2023 г. Антон Сергеевич добровольцем ушел на СВО. 28 ноября 2023 г. он погиб в своем первом бою.Награжден Орденом мужества посмертно.На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Мичуринского МО Т.С. Чепрасова, председатель Совета депутатов Мичуринского муниципального округа А.К. Сухов, начальник Жидиловского территориального отдела Н.С. Крюкова, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка отец Дионисий, мама и супруга погибшего, учителя, школьники и односельчане, а ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: И.А. Шаров, В.М. Воротников, Т.Б. Хайрадзе, И.М. Хрулев, В.Л. Ильин, А.Л. Медников и В.М. Савенков.Почетное право открыть мемориальную доску предоставили маме и супруге героя - Светлане Николаевне и Александре Николаевне. Отец Дионисий освятил доску и обратился со словами поддержки к родным и близким погибшего воина.Память Антона Сергеевича почтили минутой молчания.Он ушел из жизни слишком рано!Погибать не думал в том бою,Но была смертельной эта рана,Больше не стоял солдат в строю.Нет солдата… Он герой посмертно.Это был его последний бой.Отслужив как надо: честно, верно,Возвратился навсегда домой!



