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В Тамбове пункт приёма стеклотары хотят переоборудовать под кофейню
В центре Тамбова бывший пункт приёма стеклотары преобразуют в кофейню. Строение, расположенное на улице Октябрьская, 10, между рестораном в Доме купца Суворова и пятиэтажным жилым домом, получит новый облик, согласованный администрацией города.
С инициативой переоборудовать это небольшое нежилое здание под кафе выступил предприниматель Владимир Давлианидзе. В настоящее время здание, одноэтажное и без подвала, находится в неудовлетворительном состоянии.
Фото: администрация города Тамбова
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В центре Тамбова бывший пункт приёма стеклотары преобразуют в кофейню. Строение, расположенное на улице Октябрьская, 10, между рестораном в Доме купца Суворова и пятиэтажным жилым домом, получит новый облик, согласованный администрацией города.
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