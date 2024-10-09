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РСХБ в Тамбове выступил на форуме «Женщины АПК»
Сегодня, 13:40
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На площадке Тамбовского государственного технического университета состоялся II Форум женщин АПК Тамбовской области. Мероприятие уже второй год объединяет успешных женщин, занятых в агропромышленном комплексе. Россельхозбанк организовал на площадке форума собственный стенд для взаимодействия с гостями и принял участие в работе деловой программы.
Участниками форума стали женщины, ведущие бизнес на сельских территориях, представители муниципальных администраций, финансовых организаций, профильных учебных заведений, эксперты в области агробизнеса и предпринимательства.
Роль женщин в бизнесе постоянно растет. И чтобы уверенно работать на подобных позициях, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои профессиональные навыки. Увеличение представительства женщин в роли руководителя — это вопрос конкурентного преимущества для организаций. Руководительницы могут привнести новые идеи и перспективы в лидерство благодаря высоким социальным навыкам, ответственности и умению эффективно организовать процесс.
О возможностях, которые дает женщинам Россельхозбанк, цифровая экосистема «Свое» и образовательные ресурсы банка рассказала директор Тамбовского филиала Елена Шарова.
«Россельхозбанком создана целая цифровая инфраструктура «Свое» для поддержки, в том числе женщин, которые живут и работают в сельской местности. Сельские территории – это точка роста самых разных отраслей экономики. И для полноценного развития села нужны как сельхозпроизводители, так и учителя, врачи, экономисты, юристы и т.д. И я убеждена, что общими усилиями мы сможем сделать жизнь представительниц прекрасного пола на сельских территориях более легкой, комфортной и интересной», - отметила Елена Шарова.
Представительницы сельских территорий обсудили проблемы и развитие современной сельской местности с точки зрения роли женщины в хозяйственной, общественной, культурной деятельности и сохранении семейных ценностей. Эксперты, представители власти, сельскохозяйственного бизнеса обсудили актуальные вопросы сферы, обменялись опытом и навыками для развития бизнеса.
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