В Тамбовской области предложили запретить продажу товаров с содержанием сжиженного газа несовершеннолетним Комментариев: 0



Законопроект также предусматривает значительные штрафы за нарушение новых правил. Гражданам, продающим подобные товары несовершеннолетним, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Эти санкции должны стать важным инструментом для контроля и пресечения нарушений.



Аналогичные законодательные инициативы уже были приняты в других регионах России. Например, в сентябре текущего года Воронежская областная дума одобрила схожий законопроект по инициативе губернатора Александра Гусева. Цель этих мер — защитить подростков от токсикомании и её тяжелых последствий. Ранее в Орле также был принят закон, запрещающий продажу товаров с содержанием сжиженного газа лицам младше 16 лет.



По словам разработчиков законопроекта, такие меры направлены на предупреждение случаев токсикомании среди подростков и снижение риска для их здоровья. Вдыхание паров сжиженного газа может привести к серьезным последствиям, включая отравление, потерю сознания и повреждение центральной нервной системы.



Этот законодательный шаг — важный элемент в общей стратегии по охране здоровья и безопасности подростков, а также важная мера по борьбе с токсикоманией на региональном уровне.



Фото: Shutterstock.com Комитет по законодательству Тамбовской областной думы выступил с инициативой введения нового закона, запрещающего продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Под действие запрета попадают такие товары, как газовые зажигалки и баллончики для их заправки. Как сообщили представители регионального парламента, данное предложение направлено на предотвращение опасных для здоровья подростков практик вдыхания паров газа — так называемого сниффинга.Законопроект также предусматривает значительные штрафы за нарушение новых правил. Гражданам, продающим подобные товары несовершеннолетним, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Эти санкции должны стать важным инструментом для контроля и пресечения нарушений.Аналогичные законодательные инициативы уже были приняты в других регионах России. Например, в сентябре текущего года Воронежская областная дума одобрила схожий законопроект по инициативе губернатора Александра Гусева. Цель этих мер — защитить подростков от токсикомании и её тяжелых последствий. Ранее в Орле также был принят закон, запрещающий продажу товаров с содержанием сжиженного газа лицам младше 16 лет.По словам разработчиков законопроекта, такие меры направлены на предупреждение случаев токсикомании среди подростков и снижение риска для их здоровья. Вдыхание паров сжиженного газа может привести к серьезным последствиям, включая отравление, потерю сознания и повреждение центральной нервной системы.Этот законодательный шаг — важный элемент в общей стратегии по охране здоровья и безопасности подростков, а также важная мера по борьбе с токсикоманией на региональном уровне.Фото: Shutterstock.com



