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Тамбовская область побила рекорд по сбору урожая сои — более 532 тысяч тонн в этом сезоне
Вчера, 11:46
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Аграрии Тамбовской области установили новый рекорд по сбору урожая сои, собрав более 532 тысяч тонн этой ценной масличной культуры. Результат стал наибольшим за всю историю региона, превысив прошлогодний показатель в 450 тысяч тонн. Эксперты связывают успех с не только благоприятными погодными условиями, но и увеличением посевных площадей. В этом году площадь полей под сою составила 287 тысяч гектаров, что значительно больше, чем в прошлом году (204 тысячи гектаров).
В последние годы соя занимает ключевое место в структуре аграрного производства региона, поскольку она считается одним из лидеров среди высокобелковых культур. Благодаря высокому содержанию белка, витаминов и минералов, соевые бобы широко используются в пищевой промышленности и производстве комбикормов.
Еще одной причиной выбора сои для массовых посадок является её благоприятное воздействие на почву. Многие хозяйства региона активно высаживают сою на полях, ранее использовавшихся для подсолнечника, что помогает обогатить почву азотом и другими микроэлементами, компенсируя истощение земли.
В прошлом году Тамбовская область занимала 4-е место в Центральном федеральном округе и 5-е в России по объёму производства сои. Экспорт сои из региона уже налажен в республику Беларусь, и, с учётом рекордного урожая текущего года, область планирует укреплять свои позиции на рынке масличных культур.
Фото: tambov.gov.ru
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