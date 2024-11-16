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Жители Тамбовской области могут обратиться с проблемами здравоохранения в медицинские чаты
Сегодня, 10:48
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Министерство здравоохранения Тамбовской области напоминает жителям региона о возможности оставить обращения по вопросам здравоохранения в специальных чатах в мессенджере «Телеграм».
В регионе функционируют три медицинских чата, где участники обсуждают проблемы записи к врачам, вызова на дом, навязывания платных услуг, нарушение медицинской этики, отсутствие маршрутизации пациентов и другие вопросы.
По данным ведомства, за 2024 год в чатах рассмотрено более 850 обращений, а количество участников достигло 10 тысяч человек.
Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «ЗдравКонтроль», направленной на повышение доступности и качества медицинской помощи с использованием цифровых технологий и активного участия граждан в контроле над социальной сферой.
Чаты работают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Присоединиться можно по следующим ссылкам:
Тамбов: t.me/+7c4TTZRhbuNmNzcy
Тамбовская область: t.me/+Wx8mc8tj0dI0YzBi
Мичуринск: t.me/+7W_f5EatTCo1NzBi
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