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В Тамбове обсудили дальнейшую судьбу аварийного дома на Моршанском шоссе
Сегодня, 08:55
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На выездном совещании, состоявшемся по адресу Моршанское шоссе, 10, представители областных и городских властей, управляющей компании и подрядчика рассмотрели ситуацию с аварийным многоквартирным домом. Совещание возглавила министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова. На встрече также присутствовали глава Фонда капитального ремонта Анна Курманова и председатель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты региона Андрей Пронькин.
Причиной встречи стало частичное обрушение торцевой стены дома, произошедшее 4 марта 2024 года. С тех пор здание, укреплённое временными опорами, ожидает капитального ремонта. Несмотря на проведённые противоаварийные меры и перенос сроков ремонта на текущий год, работы до сих пор не начались.
На совещании было заявлено, что обследование дома завершено, а технический отчёт готовится. На его основе определят, какие меры необходимо предпринять, включая возможное усиление несущих конструкций.
Елена Бабикова отметила, что часть требуемых работ может выходить за рамки программы капитального ремонта, поэтому потребуется дополнительное финансирование из городского бюджета. Однако сроки начала ремонта пока остаются неуточнёнными, что вызывает обеспокоенность жителей дома, которые надеются на скорое решение проблемы.
Фото: администрация города Тамбова
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