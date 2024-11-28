В Моршанске модернизируют систему водоснабжения: новые водоводы обеспечат качественную воду более 1 400 жителям Комментариев: 0



Цель модернизации — обеспечить более качественное и стабильное водоснабжение для 45 многоквартирных и 154 частных домов, где проживают свыше 1 400 человек. Также новая система улучшит подачу воды в детский сад № 5 «Ёлочка», расположенный в этом микрорайоне.



Необходимость проекта возникла после запуска в феврале текущего года новой артезианской скважины на улице Дачной. Скважина глубиной более 200 метров способна производить до 72 кубометров воды в час, что значительно улучшило качество водоснабжения. Однако для равномерного давления в сети потребовалась дополнительная кольцевая линия водопровода.



Работы включают не только укладку труб, но и установку промежуточных колодцев, которые позволят оперативно подключить новые участки водовода к основной магистрали.



Благодаря этому проекту жители микрорайона Южный получат более стабильное давление в водопроводе и улучшенное качество воды, что особенно важно для повседневных нужд и комфортной жизни.



Фото: АО ТСК В микрорайоне Южный города Моршанска началась масштабная модернизация системы холодного водоснабжения. Проект реализует Моршанский филиал АО «ТСК». В рамках работ специалисты прокладывают 150 метров нового водовода из современных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Такие трубы отличаются высокой устойчивостью к коррозии и долговечностью, что позволяет рассчитывать на их надежную эксплуатацию в течение длительного времени.Цель модернизации — обеспечить более качественное и стабильное водоснабжение для 45 многоквартирных и 154 частных домов, где проживают свыше 1 400 человек. Также новая система улучшит подачу воды в детский сад № 5 «Ёлочка», расположенный в этом микрорайоне.Необходимость проекта возникла после запуска в феврале текущего года новой артезианской скважины на улице Дачной. Скважина глубиной более 200 метров способна производить до 72 кубометров воды в час, что значительно улучшило качество водоснабжения. Однако для равномерного давления в сети потребовалась дополнительная кольцевая линия водопровода.Работы включают не только укладку труб, но и установку промежуточных колодцев, которые позволят оперативно подключить новые участки водовода к основной магистрали.Благодаря этому проекту жители микрорайона Южный получат более стабильное давление в водопроводе и улучшенное качество воды, что особенно важно для повседневных нужд и комфортной жизни.Фото: АО ТСК



