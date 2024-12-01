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Прокуратура предотвратила необоснованные траты администрации Мичуринска

Сегодня, 10:13
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Принятые прокуратурой меры позволили избежать нецелевого расходования бюджетных средств, запланированных администрацией Мичуринска.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, проверка установила, что запланированная закупка автомобиля за 5 млн рублей не соответствует требованиям статьи 28 Бюджетного кодекса РФ, в частности принципу эффективного использования бюджетных средств. Это особенно актуально на фоне значительных финансовых обязательств, имеющихся у администрации города.

— В целях предотвращения нарушения законодательства и заключения указанного контракта прокуратурой объявлено предостережение главе города, — заявили в ведомстве.

Эта ситуация подчеркивает необходимость строгого контроля за расходами муниципальных средств, особенно в условиях ограниченного бюджета.
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