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Прокуратура предотвратила необоснованные траты администрации Мичуринска
Принятые прокуратурой меры позволили избежать нецелевого расходования бюджетных средств, запланированных администрацией Мичуринска.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, проверка установила, что запланированная закупка автомобиля за 5 млн рублей не соответствует требованиям статьи 28 Бюджетного кодекса РФ, в частности принципу эффективного использования бюджетных средств. Это особенно актуально на фоне значительных финансовых обязательств, имеющихся у администрации города.— В целях предотвращения нарушения законодательства и заключения указанного контракта прокуратурой объявлено предостережение главе города,
— заявили в ведомстве.
Эта ситуация подчеркивает необходимость строгого контроля за расходами муниципальных средств, особенно в условиях ограниченного бюджета.
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Принятые прокуратурой меры позволили избежать нецелевого расходования бюджетных средств, запланированных администрацией Мичуринска.
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