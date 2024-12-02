Медицина в Красивке: реальность и заявления министерства Комментариев: 0



Несмотря на это, в ответе министерства здравоохранения Тамбовской области на запрос инициативной группы граждан утверждается, что амбулатория оснащена всем необходимым. В письме указано, что в учреждении работают врач-терапевт, врач-педиатр, две медсестры и медсестра неотложной помощи. Для пациентов, нуждающихся в услугах на дому, предоставлен автотранспорт. Также сообщается о наличии процедурного и прививочного кабинетов, дневного стационара и других помещений.



Однако реальная картина оказалась совершенно иной.



Жители села проверили условия предоставления медицинских услуг. Вот что они обнаружили:



- Надпись «врачебный участок» на здании сменилась на «амбулатория», однако эта формальность не повлияла на состояние медицинской помощи.



- Кабинет дневного стационара формально есть, но в нём стоят только две старые койки. Медицинского оборудования и лекарств нет, а для капельницы пациенту нужно приносить своё.



- Некоторые анализы якобы можно сдать на месте, но в действительности их доставляют в Инжавино, расположенное в 7 километрах от села. Для больного человека это расстояние кажется значительным, особенно учитывая слабую транспортную доступность.



- Помещения амбулатории требуют ремонта.



Жители Красивки справедливо задаются вопросом: сколько времени понадобится, чтобы чиновники начали действительно интересоваться проблемами своих регионов? Одними формальными отчётами решить ситуацию невозможно.



Ситуация в Красивке отражает общие тенденции сельского здравоохранения. Как отметил депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, такие проблемы, как хроническое недофинансирование, износ инфраструктуры и кадровый голод, стали постоянными спутниками сельской медицины. Жители села Красивка Инжавинского муниципального округа Тамбовской области вновь обратили внимание на критическую ситуацию с местным медицинским учреждением, - сообщает "ПРАВО68". Красивская амбулатория, расположенная в здании больницы 1882 года постройки, давно находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день функционирует только часть первого этажа, но и это даётся с трудом: здание страдает от обрушения кирпичной кладки, повреждений фундамента, протекающей кровли, отсутствия остекления в некоторых окнах. Зимой в помещении холодно, а высокая влажность только усугубляет проблему.Несмотря на это, в ответе министерства здравоохранения Тамбовской области на запрос инициативной группы граждан утверждается, что амбулатория оснащена всем необходимым. В письме указано, что в учреждении работают врач-терапевт, врач-педиатр, две медсестры и медсестра неотложной помощи. Для пациентов, нуждающихся в услугах на дому, предоставлен автотранспорт. Также сообщается о наличии процедурного и прививочного кабинетов, дневного стационара и других помещений.Однако реальная картина оказалась совершенно иной.Жители села проверили условия предоставления медицинских услуг. Вот что они обнаружили:- Надпись «врачебный участок» на здании сменилась на «амбулатория», однако эта формальность не повлияла на состояние медицинской помощи.- Кабинет дневного стационара формально есть, но в нём стоят только две старые койки. Медицинского оборудования и лекарств нет, а для капельницы пациенту нужно приносить своё.- Некоторые анализы якобы можно сдать на месте, но в действительности их доставляют в Инжавино, расположенное в 7 километрах от села. Для больного человека это расстояние кажется значительным, особенно учитывая слабую транспортную доступность.- Помещения амбулатории требуют ремонта.Жители Красивки справедливо задаются вопросом: сколько времени понадобится, чтобы чиновники начали действительно интересоваться проблемами своих регионов? Одними формальными отчётами решить ситуацию невозможно.Ситуация в Красивке отражает общие тенденции сельского здравоохранения. Как отметил депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, такие проблемы, как хроническое недофинансирование, износ инфраструктуры и кадровый голод, стали постоянными спутниками сельской медицины.



