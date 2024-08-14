Жители села в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для решения вопросов местного значения Комментариев: 0



Главной темой собрания стало неудовлетворительное состояние местной врачебной амбулатории. Жители выразили обеспокоенность тем, что им могут навязать новое помещение, которое не соответствует санитарным нормам и также требует ремонта, как и текущее здание больницы. Кроме того, на территории, прилегающей к больнице, началось строительство туристического объекта, и сельчане опасаются, что здание медучреждения могут отобрать для коммерческих целей.



Ещё одной важной проблемой стало отсутствие центра досуга для молодежи. Ранее эту роль выполнял местный клуб, но уже много лет вопрос его восстановления остаётся нерешённым. В результате молодёжь ищет развлечения на стороне, что ведет к распространению наркомании и других негативных явлений.



Исследователь в сфере местного самоуправления Артем Александров отметил, что текущая ситуация является следствием реформ, которые не только упразднили сельсоветы, но и сократили права населения на решение вопросов местного значения. Александров подчеркнул важность поддержки и развития таких низовых инициатив по самоорганизации, как в Красивке, чтобы дать людям возможность эффективно решать проблемы на местах. Жители села Красивка в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для защиты своих прав и решения насущных проблем. На собрании инициативной группы обсуждалась необходимость объединения усилий в условиях, когда после ликвидации сельсоветов фактически отсутствуют органы местного самоуправления, а число нерешённых вопросов в селе только растёт.Главной темой собрания стало неудовлетворительное состояние местной врачебной амбулатории. Жители выразили обеспокоенность тем, что им могут навязать новое помещение, которое не соответствует санитарным нормам и также требует ремонта, как и текущее здание больницы. Кроме того, на территории, прилегающей к больнице, началось строительство туристического объекта, и сельчане опасаются, что здание медучреждения могут отобрать для коммерческих целей.Ещё одной важной проблемой стало отсутствие центра досуга для молодежи. Ранее эту роль выполнял местный клуб, но уже много лет вопрос его восстановления остаётся нерешённым. В результате молодёжь ищет развлечения на стороне, что ведет к распространению наркомании и других негативных явлений.Исследователь в сфере местного самоуправления Артем Александров отметил, что текущая ситуация является следствием реформ, которые не только упразднили сельсоветы, но и сократили права населения на решение вопросов местного значения. Александров подчеркнул важность поддержки и развития таких низовых инициатив по самоорганизации, как в Красивке, чтобы дать людям возможность эффективно решать проблемы на местах.



