В Тамбовской области продолжается оптимизация органов местного самоуправления Комментариев: 0



Политолог и эксперт в сфере местного самоуправления Артем Александров высказал критическое мнение по поводу этих изменений. Он считает, что продолжается фактическая ликвидация институтов самоуправления, что приведет к еще большей изоляции органов власти от населения.



Александров отметил, что после ликвидации сельских советов были созданы территориальные отделы, и тогда обещали, что для жителей ничего не изменится. Теперь же эти отделы также оптимизируют. По его мнению, такие меры приведут к еще большему отрыву местного самоуправления от населения, особенно в сельской местности, где проживает более 35% населения области. Александров также выразил опасения, что следующие шаги могут включать объединение муниципальных округов, что приведет к дальнейшему ухудшению качества местного самоуправления и отдалению власти от населения.



По мнению политолога заявленная экономия средств вряд ли приведет к значительным проектам развития, таким как создание новых производственных баз или развитие транспортной инфраструктуры. Он считает, что текущие реформы не способствуют решению проблем местного значения и не улучшают качество жизни населения, а наоборот, усугубляют отрыв власти от людей и их нужд. Совет депутатов Тамбовского муниципального округа провел XIX заседание, на котором рассмотрел вопрос об оптимизации структуры администрации округа путем объединения территориальных отделов. Вместо 23 отделов теперь будет 8. Это решение является логическим продолжением муниципальной реформы, начатой в прошлом году, когда были упразднены сельсоветы. Власти ожидают, что данная мера приведет к экономии бюджетных средств, которые обещают направить на развитие округа. Однако граждане пока не заметили каких-либо положительных финансовых изменений от предыдущей "экономии бюджетных средств".Политолог и эксперт в сфере местного самоуправления Артем Александров высказал критическое мнение по поводу этих изменений. Он считает, что продолжается фактическая ликвидация институтов самоуправления, что приведет к еще большей изоляции органов власти от населения.Александров отметил, что после ликвидации сельских советов были созданы территориальные отделы, и тогда обещали, что для жителей ничего не изменится. Теперь же эти отделы также оптимизируют. По его мнению, такие меры приведут к еще большему отрыву местного самоуправления от населения, особенно в сельской местности, где проживает более 35% населения области. Александров также выразил опасения, что следующие шаги могут включать объединение муниципальных округов, что приведет к дальнейшему ухудшению качества местного самоуправления и отдалению власти от населения.По мнению политолога заявленная экономия средств вряд ли приведет к значительным проектам развития, таким как создание новых производственных баз или развитие транспортной инфраструктуры. Он считает, что текущие реформы не способствуют решению проблем местного значения и не улучшают качество жизни населения, а наоборот, усугубляют отрыв власти от людей и их нужд.



