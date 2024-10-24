СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка 0 Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать

Экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову признали виновной в мошенничестве 0 Перед судом предстала бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова, которую признали виновной по обвинению в крупном мошенничестве (статья 159.3 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что в 2019–2020 годах управление по физической культуре и спорту выделило клубу

Прокурор Тамбовской области провёл личный приём граждан по вопросам ЖКХ и инициировал проверки 0 В прокуратуре Тамбовской области прошёл личный приём граждан, который провёл региональный прокурор Александр Гул. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приём посетили 24 человека, среди которых были и граждане с инвалидностью. Наибольшее

Контрольно-счётная палата выявила серьёзные нарушения в реализации концессии по водоснабжению в Тамбове 0 23 октября в Тамбовской городской Думе прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты (КСП) о проверке исполнения концессионного соглашения, заключённого с ООО «РКС-Тамбов» (бывшие «Концессионные коммунальные системы»). Соглашение, принятое депутатами в

В Котовске завершена масштабная реконструкция центральной распределительной подстанции 0 Специалисты Котовского производственного отделения Рассказовского филиала АО «ТСК» успешно завершили масштабную модернизацию центральной распределительной подстанции (ЦРП), обеспечивающей электроснабжение большей части города. Подстанция, введённая в эксплуатацию ещё в 1940-х годах, снабжает

В Тамбовской области продолжается Межрегиональный форум местного самоуправления 0 В Тамбовской области проходит Межрегиональный форум местного самоуправления, который продолжается на площадке областного Правительства. Второй день форума, 23 октября, собрал таких участников, как Полномочный Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и Глава Тамбовской области Максим

Торги по продаже имущества ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» не состоялись из-за отсутствия заявок 0 Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» в форме публичного предложения не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщает организатор торгов ООО «РЛМ-Петербург».

В Тамбове ветеринарный врач предстанет перед судом за получение взяток на сумму более 500 тысяч рублей 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ». Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая получила взятки в крупном размере, что квалифицируется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Директор «Энергофит» вновь пойдёт под суд по делу о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске 0 Директор ООО «Энергофит» Олег Попов снова окажется перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством блочно-модульных котельных в Котовске в рамках программы модернизации системы теплоснабжения. Обвинительное заключение по делу утверждено, и Попов

Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман Поленков 0 Глава города Моршанска Алексей Банников подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Роман Поленков. До этого назначения Поленков возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики

Затягивание сроков благоустройства в Тамбове: объекты остаются незавершёнными до конца года 0 В Тамбове продолжается практика срыва сроков по благоустройству общественных территорий, что становится серьезной проблемой для города. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров провел инспекцию ключевых объектов, где работы ведутся с многократными задержками.

Взрыв и пожар на предприятии «Биохим» в Тамбовской области: предположительно, удар нанёс беспилотник 0 В 5:20 утра 22 октября на территории рассказовского предприятия «Биохим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, взрыв был вызван ударом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём телеграм-канале.

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый 0 Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый (Новобарановский) Токаревского муниципального округа Тамбовской области. По данным ведомства, в водоёме зафиксирована гибель более 8,5 тысяч рыб. Информация поступила от

Жители Тамбова продолжают жаловаться на перебои с отоплением 0 В минувшие выходные в различных районах Тамбова вновь поступали жалобы от горожан на отсутствие отопления или перебои с его подачей, несмотря на то, что отопительный сезон официально начался ещё в начале прошлой недели.

МЧС России обследует дом в Кирсанове с помощью комплекса «Стрела-П» после взрыва газа 0 В Кирсанов, Тамбовская область, из Москвы был доставлен мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для обследования дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 19 октября. Специалисты проводят диагностику состояния несущих конструкций здания, чтобы оценить его пригодность для дальнейшего

Тамбов завершил «Неделю Китая − 2024», укрепив культурные и экономические связи с КНР 0 «Неделя Китая в Тамбове − 2024», приуроченная к 75-летию основания КНР и установлению российско-китайских дипломатических отношений, завершилась серией мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Тамбовской областью и Китаем. Организаторами выступили Тамбовское отделение

Цены в Тамбовской области продолжают расти: наиболее заметное подорожание зафиксировано на масло и молочные продукты 0 По данным Тамбовстата, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Тамбовской области составил 100,91%, что означает продолжение тенденции роста цен. С начала года общий прирост цен составил 6,39%.

В городе Кирсанове введён режим ЧС 0 Утром 19 октября в Кирсанове Тамбовской области произошла трагедия — взрыв бытового газа на четвёртом этаже многоквартирного дома. Инцидент случился в 4:55 по адресу: улица Коммунистическая, 29. В результате взрыва часть здания была разрушена, и возник пожар, который удалось локализовать спустя

В Тамбовской области предложили запретить продажу товаров с содержанием сжиженного газа несовершеннолетним 0 Комитет по законодательству Тамбовской областной думы выступил с инициативой введения нового закона, запрещающего продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Под действие запрета попадают такие товары, как газовые зажигалки и баллончики для их заправки. Как

Генерал-майор Иван Попов опроверг обвинения в зависимости от ставок и мошенничестве 0 Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что проведенная экспертиза в рамках его уголовного дела не выявила никаких зависимостей, включая предполагаемую тягу к ставкам на спортивные результаты, о которой заявляла сторона обвинения. Попов утверждает, что экспертиза опровергла