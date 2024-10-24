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» » СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка

СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка

Вчера, 11:47
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Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать можно только половину первого этажа, так как здание сильно изношено: кирпичная кладка стен и фундамента обветшала, окна частично без остекления, кровля протекает, из-за чего в помещениях и коридорах постоянная сырость.

Ранее ситуация с аварийным состоянием больницы была широко освещена в СМИ и вызвала общественный резонанс. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проводилось расследование, и были начаты следственные действия. Руководитель СУ СК России по Тамбовской области Александр Полшаков обязан доложить о выявленных фактах и принятых мерах по делу. Центральный аппарат Следственного комитета поставил исполнение этого поручения на контроль.
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СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка

Вчера, 11:47
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Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать

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