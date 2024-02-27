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Сырость и плесень в школе № 1 в Мичуринске обернулась уголовным делом
Сегодня, 10:37
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В связи с неблагоприятным состоянием учебного корпуса школы №1 в Мичуринске начато уголовное дело, как сообщает информационный отдел Следственного комитета России по Тамбовской области. Здание расположено на улице Кооперативной.
По данным следствия, стены и потолок школьного здания в левом крыле пострадали от протечек кровли, что привело к образованию сырости и отслоению штукатурки. Такие условия обучения могут создавать серьезные угрозы для безопасности детей и педагогов.
В рамках расследования был проведён осмотр здания, допрошены руководство школы и представители городской администрации, а также запрошена и изучается необходимая техническая документация. Занятия в кабинетах, расположенных в левом крыле здания, временно приостановлены.
Отмечается, что информация о состоянии школы в Мичуринске, где обучение проходит в условиях сырости и плесени, достигла председателя Следственного комитета России, Александра Бастрыкина, который взял данную ситуацию под личный контроль.
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