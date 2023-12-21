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Прокуратура через суд потребовала отремонтировать больницу в Красивке
Сегодня, 08:42
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Прокуратура Инжавинского муниципального округа подала иск в суд с требованием к ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» о проведении капитального ремонта Красивской больницы.
Ранее издание «ПРАВО68» сообщило о том, что жители села Красивки и прилегающих деревень фактически лишены медицинской помощи из-за серьезного разрушения здания местной больницы. В ответ на запрос депутата Тамбовской городской Думы, помощника депутата областной Думы Артема Александрова по жалобам жителей, районная прокуратура признала фактическое разрушение здания сельской больницы и подтвердила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений. Представление было внесено в и.о. главного врача Инжавинской ЦРБ и удовлетворено.
В связи с тем, что ремонт сильно поврежденного здания может быть нецелесообразен, Инжавинская ЦРБ предлагает использовать здание по адресу ул. Советская, 8, после проведения ремонта. Эта информация передана в министерство здравоохранения Тамбовской области, но решение пока не принято.
Красивская больница обслуживает 3395 человек, включая 505 детей, поэтому закрытие или приостановка ее работы неприемлемы. Прокуратура района решила обратиться в суд для защиты прав граждан.
Следственный комитет провел поверку по факту разрушения здания, но уголовное дело не возбуждено. Местные жители сообщают о том, что в связи с отсутствием работ зимой чердак и второй этаж здания были завалены снегом, который после оттепели привел к затоплению помещения. Жители надеются на вмешательство правоохранительных органов и проведение неотложных ремонтных работ.
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