|
Прокуратура привлекает сотрудника АО "ТКС" к ответственности за нарушение экологических норм
Сегодня, 09:43
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове прокуратура Октябрьского района инициировала привлечение к административной ответственности начальника службы управления и обслуживания объектов АО "ТКС" за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сетей водоотведения в микрорайоне Майский.
Проверка была организована по обращениям местных жителей, обеспокоенных скоплением сточных вод вблизи канализационной насосной станции (КНС). Надзорное ведомство подтвердило, что сточные воды вытекали на поверхность рядом с объектом.
Прокуратура установила признаки незаконного бездействия со стороны ответственных лиц. В отношении сотрудника АО "ТКС" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП РФ. АО "ТКС" обязалось устранить последствия аварии до конца декабря.
Напомним, в Тамбове ранее были зафиксированы аналогичные проблемы в районе улиц Бастионной и Авиационной, где образовались крупные загрязненные водоемы. Эти случаи также находятся под контролем прокуратуры и общественных организаций.
Фото: прокуратура Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.