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Полицейские устроили праздник для воспитанников центра «Семейный причал»
Сегодня, 08:19
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Сотрудники ОМВД России «Инжавинский» совместно с коллегами из МОМВД России «Уваровский» и председателем Совета ветеранов В. Дегтярёвым провели новогодний праздник для детей из центра поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» в селе Красивке.
Главными гостями мероприятия стали Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили воспитанников с Новым годом, пожелали здоровья, успехов в учёбе и исполнения желаний. Ведущий специалист-эксперт ОМВД Е. Смирнова провела игровую беседу, объяснив детям важность законопослушного поведения.
Юные участники праздника читали стихи, пели песни и радовали гостей своим творчеством. Завершилось мероприятие вручением подарков и сладостей, которые вызвали искреннюю радость у детей.
Такие традиционные встречи не только дарят детям праздничное настроение, но и помогают формировать положительное отношение к закону и его представителям.
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