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Тамбовчанам напомнили о правилах безопасности на льду
Сегодня, 08:35
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В период зимних каникул многие жители Тамбовской области отправляются на природу, чтобы насладиться традиционными зимними развлечениями. Однако нестабильные январские температуры делают лёд на водоёмах небезопасным. Специалисты регионального управления МЧС России напомнили основные правила, которые помогут избежать несчастных случаев.
Толщина льда на водоёмах может значительно отличаться даже на небольшом расстоянии. Прежде чем выйти на лёд, важно оценить его прочность: для пеших прогулок требуется минимум 10 сантиметров, для катания на коньках — 12 сантиметров, а для зимней рыбалки или движения транспорта — ещё больше.
Следует обращать внимание на предупреждающие знаки и информационные таблички, установленные спасателями и муниципальными службами. Особую осторожность нужно проявлять у берегов, где лёд обычно тоньше.
Специалисты МЧС также советуют учитывать прогноз погоды. Колебания температуры, особенно с переходом через ноль, существенно снижают прочность льда. Если планируется посещение незнакомого водоёма, стоит заранее изучить его карту или проконсультироваться с местными жителями и спасателями.
Будьте внимательны и соблюдайте меры безопасности, чтобы зимние прогулки приносили только радость.
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