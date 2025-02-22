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В Тамбове прошёл футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

Сегодня, 10:40
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В Тамбове прошёл футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»В Тамбове во второй раз состоялся футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», в котором приняли участие дети из детских домов, социально-реабилитационных центров, а также ребята из неблагополучных и неполных семей. Турнир прошёл 22 февраля в манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов», собрав восемь команд со всего региона.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья был организован специальный «Звёздный матч», где юные спортсмены смогли сыграть с легендарными футболистами. В этом году гостями фестиваля стали знаменитый вратарь Ринат Дасаев, а также чемпионы России Дмитрий Сенников и Руслан Пименов.

Победителем турнира стала команда «Факел» из Жердевской школы-интерната, продемонстрировавшая уверенную игру на групповом этапе и в финале. Второе место заняла команда «Экстрим» из Моршанской школы-интерната, а бронзовые медали завоевали «Казаки» из Казачьей кадетской школы-интерната.

Фестиваль стал настоящим праздником футбола для детей, предоставив им возможность проявить себя на поле, пообщаться с известными спортсменами и ощутить атмосферу настоящего спортивного единства.

Фото: Футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»
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