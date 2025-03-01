В Тамбове обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения Комментариев: 0



Одним из принятых решений стало демонтаж информационной стелы на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Маршала Малиновского, так как она затрудняет обзор. На этом же перекрёстке будет организована шумовая полоса. Повышенные меры безопасности связаны с недавним трагическим ДТП, в результате которого в январе погибли два человека.



На перекрёстке улиц Базарной и М. Горького установят новый светофор. В прошлом году здесь зафиксировано три ДТП, а годом ранее — два. Комиссия пришла к выводу, что регулирование движения с помощью светофора могло бы предотвратить эти происшествия.



Перекрёстки Мичуринской с Колхозной и Подгорной оборудуют камерами видеонаблюдения для усиленного контроля за соблюдением ПДД.



На выезде из города в сторону Котовска и Воронежа планируется ввести светофорное регулирование, но с учётом погодных условий и особенностей рельефа, так как на этом участке есть крутой подъём.



Комиссия также рассмотрела обращения граждан. В частности, предложение о введении одностороннего движения на 3-м Эскадронном и 3-м Почтовом проездах будет вынесено на голосование жителей микрорайона. Если большинство поддержит инициативу, областная Госавтоинспекция внесёт соответствующие изменения.



В течение двух недель с выездом на место комиссия изучит ситуацию с парковкой на пешеходной зоне у зданий в начале улицы Пролетарской, чтобы определить меры по устранению нарушений ПДД.



Однако предложение установить светофор на пересечении улиц Авиационной и Полынковской было признано нецелесообразным, и изменения в организации движения там не планируются. В Тамбове состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты проанализировали аварийность на дорогах областного центра и обозначили наиболее опасные участки, где чаще всего происходят ДТП.Одним из принятых решений стало демонтаж информационной стелы на пересечении Рассказовского шоссе и улицы Маршала Малиновского, так как она затрудняет обзор. На этом же перекрёстке будет организована шумовая полоса. Повышенные меры безопасности связаны с недавним трагическим ДТП, в результате которого в январе погибли два человека.На перекрёстке улиц Базарной и М. Горького установят новый светофор. В прошлом году здесь зафиксировано три ДТП, а годом ранее — два. Комиссия пришла к выводу, что регулирование движения с помощью светофора могло бы предотвратить эти происшествия.Перекрёстки Мичуринской с Колхозной и Подгорной оборудуют камерами видеонаблюдения для усиленного контроля за соблюдением ПДД.На выезде из города в сторону Котовска и Воронежа планируется ввести светофорное регулирование, но с учётом погодных условий и особенностей рельефа, так как на этом участке есть крутой подъём.Комиссия также рассмотрела обращения граждан. В частности, предложение о введении одностороннего движения на 3-м Эскадронном и 3-м Почтовом проездах будет вынесено на голосование жителей микрорайона. Если большинство поддержит инициативу, областная Госавтоинспекция внесёт соответствующие изменения.В течение двух недель с выездом на место комиссия изучит ситуацию с парковкой на пешеходной зоне у зданий в начале улицы Пролетарской, чтобы определить меры по устранению нарушений ПДД.Однако предложение установить светофор на пересечении улиц Авиационной и Полынковской было признано нецелесообразным, и изменения в организации движения там не планируются.



