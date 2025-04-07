Уроки мужества от ветеранов: как в Мичуринске воспитывают патриотизм у школьников Комментариев: 0



Очередная встреча прошла с девятиклассниками мичуринской гимназии. Перед учениками выступили два ветерана — участник боевых действий в Афганистане Томирос Биналиевич Хайрадзе и воин-пограничник Александр Львович Медников.



Томирос Биналиевич оказался в Афганистане одним из первых. Почти три года он провёл в условиях, далеких от привычных армейских стандартов. Колонны, которые он сопровождал, доставляли в горные районы боеприпасы, стройматериалы и продукты для нужд 40-й армии. Обстрелы сопровождали практически каждый рейс, и потери среди сослуживцев были неотъемлемой частью службы. Даже спустя десятилетия он с трудом вспоминает те времена — слишком многое пришлось пережить.



Александр Львович — выпускник Тамбовского военного командного училища химзащиты, позже перешёл в пограничные войска. С 1995 по 1998 год служил на таджико-афганской границе, где в то время шла настоящая война. Его главной задачей была борьба с проникновением оружия и наркотиков на территорию России.



Во время встречи школьникам показали фильм «В пламени таджико-афганской границы», в котором рассказывалось о службе российских пограничников. Ветераны комментировали увиденное, разъясняли сложные термины и делились личными воспоминаниями. Ребята, многие из которых впервые узнали о тонкостях службы на границе, с большим интересом слушали и задавали вопросы, в том числе о военном пути самих гостей.



Особый интерес у школьников вызвали экспонаты комнаты «Боевой Славы», особенно макеты стрелкового оружия. Ученики — Даниил Осипов, Анна Громова и Георгий Подольский — поблагодарили ветеранов, поздравили с предстоящими праздниками и пригласили на уроки мужества в свою школу.



Эти встречи стали возможны благодаря поддержке главы города Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова и депутата Госдумы Андрея Полякова. Благодаря их содействию в Мичуринске продолжает формироваться поколение, знающее свою историю и способное с уважением относиться к тем, кто защищал и защищает Родину. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении почти тридцати лет ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. С началом специальной военной операции эта деятельность приобрела новый формат и насыщенность. Комната «Боевой Славы», где ранее проходили только беседы, сегодня стала настоящим центром военно-патриотического просвещения: здесь проводят просмотры и обсуждение документальных и художественных фильмов, знакомят школьников с историей, оружием и военной службой.Очередная встреча прошла с девятиклассниками мичуринской гимназии. Перед учениками выступили два ветерана — участник боевых действий в Афганистане Томирос Биналиевич Хайрадзе и воин-пограничник Александр Львович Медников.Томирос Биналиевич оказался в Афганистане одним из первых. Почти три года он провёл в условиях, далеких от привычных армейских стандартов. Колонны, которые он сопровождал, доставляли в горные районы боеприпасы, стройматериалы и продукты для нужд 40-й армии. Обстрелы сопровождали практически каждый рейс, и потери среди сослуживцев были неотъемлемой частью службы. Даже спустя десятилетия он с трудом вспоминает те времена — слишком многое пришлось пережить.Александр Львович — выпускник Тамбовского военного командного училища химзащиты, позже перешёл в пограничные войска. С 1995 по 1998 год служил на таджико-афганской границе, где в то время шла настоящая война. Его главной задачей была борьба с проникновением оружия и наркотиков на территорию России.Во время встречи школьникам показали фильм «В пламени таджико-афганской границы», в котором рассказывалось о службе российских пограничников. Ветераны комментировали увиденное, разъясняли сложные термины и делились личными воспоминаниями. Ребята, многие из которых впервые узнали о тонкостях службы на границе, с большим интересом слушали и задавали вопросы, в том числе о военном пути самих гостей.Особый интерес у школьников вызвали экспонаты комнаты «Боевой Славы», особенно макеты стрелкового оружия. Ученики — Даниил Осипов, Анна Громова и Георгий Подольский — поблагодарили ветеранов, поздравили с предстоящими праздниками и пригласили на уроки мужества в свою школу.Эти встречи стали возможны благодаря поддержке главы города Мичуринска Михаила Харникова, главы Мичуринского муниципального округа Геннадия Хубулова и депутата Госдумы Андрея Полякова. Благодаря их содействию в Мичуринске продолжает формироваться поколение, знающее свою историю и способное с уважением относиться к тем, кто защищал и защищает Родину.



