В Тамбове открыли мемориальную доску Николаю Дутову — прославленному спортсмену и тренеру Комментариев: 0



Николай Дутов прославился в 1960-х годах, став чемпионом СССР в кроссовом беге и на длинных дистанциях. После завершения профессиональной карьеры он посвятил себя тренерской работе. Под его руководством в спортивных обществах «Спартак», «Урожай» и в СДЮСШОР №1 Тамбова выросло не одно поколение титулованных спортсменов. Среди самых известных воспитанников Дутова — Виталий Михалёв, Юрий Барбашов и Сергей Миротин.



Заслуги Николая Дутова живут не только в воспоминаниях учеников и коллег. В его честь в Тамбове проводится ежегодный легкоатлетический Мемориал Дутова. А в сосновом бору Пригородного леса, между Домом-интернатом для ветеранов и парком «Сказочный лес», с советских времён существует знаменитая 254-метровая Дутовская беговая дорожка — результат энтузиазма и труда самого тренера и его подопечных.



Открытие мемориальной доски стало ещё одним важным шагом в деле увековечения памяти о человеке, который не просто добивался высоких результатов сам, но и вдохновлял других идти к вершинам спорта.

24 апреля 2025 года в Тамбове на фасаде дома №4 по улице Володарского торжественно открыли памятную доску в честь Николая Дутова — легендарного легкоатлета, тренера и участника Олимпийских игр в Токио. Инициатива установки принадлежит его ученикам, при активной поддержке жителей дома, где когда-то жил сам спортсмен. Совместными усилиями они не только собрали необходимые средства, но и прошли все этапы согласования с городской администрацией.Николай Дутов прославился в 1960-х годах, став чемпионом СССР в кроссовом беге и на длинных дистанциях. После завершения профессиональной карьеры он посвятил себя тренерской работе. Под его руководством в спортивных обществах «Спартак», «Урожай» и в СДЮСШОР №1 Тамбова выросло не одно поколение титулованных спортсменов. Среди самых известных воспитанников Дутова — Виталий Михалёв, Юрий Барбашов и Сергей Миротин.Заслуги Николая Дутова живут не только в воспоминаниях учеников и коллег. В его честь в Тамбове проводится ежегодный легкоатлетический Мемориал Дутова. А в сосновом бору Пригородного леса, между Домом-интернатом для ветеранов и парком «Сказочный лес», с советских времён существует знаменитая 254-метровая Дутовская беговая дорожка — результат энтузиазма и труда самого тренера и его подопечных.Открытие мемориальной доски стало ещё одним важным шагом в деле увековечения памяти о человеке, который не просто добивался высоких результатов сам, но и вдохновлял других идти к вершинам спорта.



