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В Тамбове стартовал XVIII театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова

Сегодня, 10:35
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В Тамбове стартовал XVIII театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова11 мая в Тамбове состоялось торжественное открытие XVIII ежегодного театрального фестиваля имени Николая Хрисанфовича Рыбакова, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием вечера стала постановка «OPUS 40. Бесприданница» (16+), которую представил Национальный академический драматический театр имени М. Горького из Беларуси — почётный гость нынешнего фестиваля.

Конкурсная программа фестиваля в этом году объединила известные театральные коллективы со всей России и ближнего зарубежья. На сцене Тамбовского драматического театра выступят труппы из Ярославля, Рязани, Омска, Перми, Москвы и Заречного, включая легендарный Театр имени Фёдора Волкова и МХТ имени А. П. Чехова. Хозяева фестиваля — Тамбовский академический драматический театр — выйдут на сцену с премьерным спектаклем «Мольер» (16+), поставленным по произведению Михаила Булгакова.

Фестиваль имени Рыбакова по праву считается уникальным событием в культурной жизни страны. Это единственный театральный форум в России, который проводится ежегодно, без перерывов, уже 18 лет подряд. Сюда приезжают театры, чтобы показать самые яркие спектакли и продемонстрировать высшее актёрское мастерство. Главные призы фестиваля — престижные награды «Актёр России» и «Актриса России».

Завершение фестиваля запланировано на 19 мая. В финальный вечер зрителей ждёт спектакль «Дом» (18+) по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон. Эту постановку представит Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова, который также станет почётным участником церемонии закрытия.

Фото: Михаил Карасев
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