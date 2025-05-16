Сирень под охраной: за её уничтожение грозит штраф или уголовное преследование Комментариев: 0



Биологи подчёркивают: ущерб от срыва сирени — не только эстетический, но и биологический. По словам Ирины Окуневой, старшего научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, сбор сирени часто сопровождается обламыванием длинных ветвей с цветущими соцветиями. При этом страдают молодые побеги, закладывающие цветочные почки на следующий год. Как результат — цветение может значительно ослабнуть или вовсе прекратиться.



Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, адвокат Леонид Ольшанский советует не оставаться равнодушными: зафиксировать факт срыва на фото или видео и направить материалы в полицию. Такие обращения становятся основанием для возбуждения дел по административной или даже уголовной статье.



Таким образом, сорванный букет сирени может обойтись не только природной утратой, но и серьёзными юридическими последствиями. Лучше любоваться цветущими кустами на расстоянии и сохранять природу для будущих поколений. Жителям Тамбова и других российских регионов стоит помнить: безобидный на первый взгляд сбор веток сирени может обернуться серьёзными последствиями. Как пояснил в интервью телеканалу «Москва 24» юрист Юрий Капштык, уничтожение или незаконный срыв кустарников может быть квалифицировано как административное правонарушение со штрафом до 4 тысяч рублей. В некоторых случаях действия могут попасть под статью 158 УК РФ («Кража»), предусматривающую наказание вплоть до 80 тысяч рублей.Биологи подчёркивают: ущерб от срыва сирени — не только эстетический, но и биологический. По словам Ирины Окуневой, старшего научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, сбор сирени часто сопровождается обламыванием длинных ветвей с цветущими соцветиями. При этом страдают молодые побеги, закладывающие цветочные почки на следующий год. Как результат — цветение может значительно ослабнуть или вовсе прекратиться.Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, адвокат Леонид Ольшанский советует не оставаться равнодушными: зафиксировать факт срыва на фото или видео и направить материалы в полицию. Такие обращения становятся основанием для возбуждения дел по административной или даже уголовной статье.Таким образом, сорванный букет сирени может обойтись не только природной утратой, но и серьёзными юридическими последствиями. Лучше любоваться цветущими кустами на расстоянии и сохранять природу для будущих поколений.



