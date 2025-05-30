После инцидента с пострадавшей пенсионеркой в Тамбове Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Тамбове. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 28 мая, когда водитель городского автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры

В Тамбове завершены аварийные работы на водоводе на улице Советской 0 В ночь на 30 мая специалисты компании «РКС-Тамбов» успешно завершили восстановительные работы на всех трех участках магистрального водовода, поврежденных на улице Советской.

В Тамбове откроется выставка о нацистских преступлениях времён Великой Отечественной войны 0 С 2 по 14 июля в Доме молодёжи Тамбовской области будет работать передвижная выставка «Без срока давности» (12+), посвящённая преступлениям, совершённым нацистами и их пособниками в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области стартовала летняя кампания детского отдыха: лагеря готовы принять 53 тысячи детей 0 В Тамбовской области началась летняя оздоровительная кампания. В этом году детей принимают 25 загородных лагерей и два санатория, девять из которых уже начали свою работу. Ожидается, что отдыхом в лагерях воспользуются почти 53 тысячи юных жителей региона.

С 1 сентября в Тамбовской области ограничат ночную продажу алкоголя: депутаты одобрили новый закон 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в регионе. Согласно новому закону, с 1 сентября 2025 года торговля алкоголем будет запрещена с 22:00 до 08:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе

В Рассказово раскрыли серию мошенничеств с соцконтрактами на ЛПХ 0 Сотрудники полиции города Рассказово Тамбовской области выявили шесть эпизодов мошенничества, связанных с незаконным получением социальных контрактов, предназначенных для развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. Общий ущерб, причинённый

В Мичуринске торжественно отметили День пограничника: награждения, стихи и память о героях 0 В Мичуринске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника. У стелы пограничников собрались действующие военнослужащие, ветераны пограничной службы Мичуринска и Мичуринского округа, представители военно-патриотических клубов, ветеранских организаций, а также неравнодушные

Опасные браконьерские ловушки обнаружены в охотугодьях Тамбовского округа 0 Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявили в общедоступных охотничьих угодьях Тамбовского округа запрещённые и опасные браконьерские устройства. Как сообщается в официальном релизе ведомства, находки вызывают серьёзную обеспокоенность специалистов — речь идёт

Бастрыкин требует отчёт по «фекальному озеру» в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Тамбовской области представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения природоохранного законодательства в районе улицы Бастионной города Тамбова. Поводом

В Мичуринске прошёл Боевой расчёт в честь Дня пограничных войск России 0 27 мая, накануне Дня пограничных войск Российской Федерации, в Мичуринске состоялось торжественное мероприятие — Боевой расчёт у знака Пограничника. Его провели ветераны пограничной службы г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа совместно с членами Мичуринского отделения Тамбовской

Над Тамбовской областью сбит украинский беспилотник 0 В ночь с 28 на 29 мая над Тамбовской областью средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Сигнал тревоги и информация об угрозе от беспилотника поступили в 5:48

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается 0 28 мая в Тамбове произошёл серьёзный коммунальный инцидент: центр города остался без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Первое сообщение касалось порыва в районе областного ГАИ по улице Советской — там улицу буквально залило, машины с трудом преодолевали подтопленный участок.

ФАС выявила нарушения при конкурсе на строительство школы в Верхнеспасском: подрядчика пока не выбрали 0 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу московской компании ООО «ПОН» на результаты открытого конкурса по определению подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Сумма контракта оценивается в 750,4

Тамбовский округ очистили от свалок и привели в порядок десятки общественных пространств 0 В Тамбовском округе проведены масштабные работы по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в районной администрации, усилиями коммунальных служб были охвачены десятки населённых пунктов. Работы включали уборку мусора, модернизацию инфраструктуры и наведение порядка на

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова стала фигурантом уголовного дела 0 Бывший министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает

В Тамбовской области запустят "Экотехнопарк Центральный" — инвестпроект стоимостью 4,3 млрд рублей 0 Во второй половине 2025 года в Тамбовской области стартует масштабный инвестиционный проект по созданию современного полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с полноценной инфраструктурой для их сортировки, переработки и утилизации. Новый комплекс под названием «Экотехнопарк Центральный» станет

Гендиректор «Олимпа» получил условный срок за хищение 29 млн рублей у лизинговой компании 0 В Тамбовской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Олимп», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в

Инициативное бюджетирование в Тамбовской области: 92 проекта получат рекордное финансирование в 2025 году 0 В Тамбовской области подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования на 2025 год. Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности заместителя главы региона Алексей Бибичев. В текущем году поддержку из регионального бюджета получат 92 проекта на общую сумму 228,8 миллиона

РСХБ представил инструменты образовательной поддержки на III форуме сельской молодежи Тамбовской области 0 В Мичуринском ГАУ состоялся III форум сельской молодежи Тамбовской области «Село будущего». На мероприятии Россельхозбанк представил образовательную платформу «Я в Агро», которая предоставляет возможности для трудоустройства молодежи в сферу АПК.

В Тамбовской облдуме обсудили обеспечение льготников лекарствами: закуплено медикаментов на 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло заседание комитета по охране здоровья, на котором основное внимание было уделено вопросу лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы. С докладом выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Аэлита Зенкина, представившая