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В Тамбове откроется выставка о нацистских преступлениях времён Великой Отечественной войны
Сегодня, 07:41
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С 2 по 14 июля в Доме молодёжи Тамбовской области будет работать передвижная выставка «Без срока давности» (12+), посвящённая преступлениям, совершённым нацистами и их пособниками в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции будут представлены подлинные документы из архивов, раскрывающие трагические события на оккупированных территориях СССР. Посетители смогут увидеть свидетельства массовых расправ, репрессий, пыток и уничтожения жителей, пережитых гражданским населением в годы войны.
Проект был запущен в 2020 году и впервые представлен 13 сентября — в день памяти жертв нацизма. Тогда сразу в нескольких регионах страны, прошедших через оккупацию, открылись экспозиции под единым названием. С момента запуска выставка путешествует по всей России, расширяя географию и вовлекая всё большее число зрителей.
В 2024 году «Без срока давности» будет показана в 16 регионах страны, и первым из них станет Тамбовская область. Организаторы подчёркивают, что цель проекта — сохранить историческую правду и не допустить забвения ужасов, пережитых людьми, а также напомнить обществу о недопустимости повторения подобных трагедий.
Фото: vk.com/tambovgov
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