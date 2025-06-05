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На Доске Почёта Тамбова появятся 24 новых имени
Сегодня, 13:18
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В Тамбове готовятся обновить Доску Почёта традиция, приуроченная к празднованию Дня России и Дня города 12 июня, будет продолжена и в этом году. В 2025-м в число отмеченных горожан войдут 24 человека, внёсших весомый вклад в развитие областного центра.
Среди новых имён — педагоги, врачи, представители сферы культуры, спорта, воспитатели детских садов, работники предприятий и коммунальных служб. Эти люди ежедневно делают Тамбов лучше и заслуженно получают признание.
Трое из них удостоены особой награды — Почётного знака «За заслуги перед городом Тамбовом». Это Наталья Котова, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике и тренер-преподаватель спортивной школы №1, Виктор Остриков — скульптор и член регионального отделения Союза художников России, а также Сергей Чеботарев — кандидат исторических наук и заведующий кафедрой сценических искусств ТГУ имени Державина.
Среди тех, чьи портреты украсят Доску Почёта, — Роман Ботов, генеральный директор компании «Дебют», преподаватель Детской школы искусств №3 Елена Дедяева, сотрудник завода «Октябрь» Сергей Долгов, инженер городской диспетчерской службы Виталий Иванов, заведующая детсадом «Медвежонок» Любовь Ивлиева, педагог Центра внешкольной работы Ирина Исаева, специалист завода «Электроприбор» Татьяна Ладыгина, сотрудник Дирекции городского хозяйства Николай Ломов, представитель Тамбовского государственного технического университета Евгения Муратова и другие достойные жители города.
Фото: администрация города Тамбова
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