Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01

На Привокзальной площади в Тамбове началось благоустройство территории вокруг фонтана 0 По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,

В памятнике архитектуры на Советской, 67 в Тамбове откроют клинику после реставрации 0 В Тамбове продолжается реставрация здания-памятника по адресу ул. Советская, 67. Как сообщает издание «ПроТамбов», после завершения работ в историческом особняке откроется клиника. Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам,

Жители сгоревшего дома Нарышкиных в Тамбове переехали в новые квартиры 0 В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и

В Тамбовской области износ основных фондов в медицине и транспорте превысил 70% 0 Тамбовстат опубликовал данные об износе основных фондов организаций региона на конец 2024 года. В среднем он составил 58,6%, однако в ряде социально значимых сфер ситуация значительно хуже. Так, в здравоохранении и социальных услугах износ фондов достиг 70,9%, в транспортировке и хранении — 73,4%.

В Тамбове открыли выставку рисунков о российско-китайской дружбе 0 В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина. С

Евгений Первышов утвердил состав команды заместителей правительства области 0 Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.

Алексей Кондратьев вновь стал представителем Тамбовской области в Совете Федерации 0 Бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от своей родной области. Соответствующее постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал новый губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом 23 сентября проинформировала пресс-служба регионального правительства.

В Тамбове состоялась церемония вступления в должность главы региона Евгения Первышова 0 Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы,

Ветеран боевых действий Виктор Шохин представил книгу стихов в Мичуринске 0 Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.

В правительстве Тамбовской области сменился руководитель Минстроя 0 На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт 0 Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское

В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программа 0 В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции

В Токарёвском округе в пруду нашли тело 64-летнего мужчины 0 В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,

Подростки Тамбовской области смогут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели 0 Региональное управление ФНС напоминает: индивидуальными предпринимателями могут стать не только взрослые, но и подростки от 14 лет. Чтобы подтвердить дееспособность, несовершеннолетнему необходимо приложить к заявлению одно из документов: нотариально заверенное согласие родителей или опекунов,

Бюджет Тамбовской области увеличили на 2,6 млрд рублей 0 Тамбовская областная Дума одобрила поправки в бюджет региона. Доходы и расходы выросли на 2,6 млрд рублей за счёт дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных трансфертов. Согласно документу, доходы области в 2025 году составят 79 млрд рублей, расходы — 80,9 млрд

Восьмая попытка: недостроенную школу на Чкалова снова выставили на продажу 0 В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок

Евгений Первышов проверил ход ремонта единственной санаторной школы-интерната в регионе 0 В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта

Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40% 0 В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в

В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва 0 Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет