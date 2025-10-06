|
Троллейбус в Тамбове остановили досрочно — без про́водов, без слов, без благодарности
Сегодня, 10:29
В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети.
Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет, сообщает со ссылкой на письмо читателей сетевое издание ПРАВО68. По их словам, водителей заставили писать заявления об увольнении, а оставшимся предложили работу «в резерве» с оплатой 82 рубля в час.
«Мы с товарищем хотя бы просто принесли водителям конфеты, чтобы поблагодарить. Одна женщина проработала на троллейбусе 56 лет, другой водитель — уже за 70. А от города — ни слова благодарности», — рассказал один из жителей, написавший в редакцию ПРАВО68.
Ранее официальным днём закрытия троллейбусного движения называлось 31 октября, накануне 70-летия электротранспорта. Тогда власти объясняли решение «экономическими причинами», пообещав, что вместо троллейбусов на линии выйдут дополнительные автобусы.
Для многих горожан исчезновение троллейбуса стало личной потерей. Символ города, долгие годы возивший тысячи людей, ушёл в прошлое — без фанфар, без провожающих, без уважения.
Фото: Телеграм-канал @grustnyj_trollejbus
