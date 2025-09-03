В Тамбове решено списать троллейбус: 31 октября сеть перестанет работать Комментариев: 0



По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх троллейбусов и всей сети обходится слишком дорого. Высвобожденные средства обещают направить на удвоение автобусного выпуска. Впрочем, многие тамбовчане вспоминают, что ещё в 2020 году Косенков, возглавляя список «Родины» в Гордуму, обещал не закрытие, а развитие троллейбуса.



По данным «Тамбовского репортёра», водителей депо уже уведомили о сокращении с тем же сроком — 31 октября. Желающим остаться предложили переобучиться на автобусную категорию. Закрытие сети пройдёт поэтапно: первым под ликвидацию пойдёт маршрут № 3. К октябрю на линии будут выходить лишь три водителя из одиннадцати.



Эксперты и активисты уверены: троллейбус в Тамбове довели до упадка искусственно, снимая его с выгодных направлений и отдавая маршруты частникам. При такой политике «нерентабельность» стала удобным оправданием для закрытия. Схожая судьба постигла и другие муниципальные активы — от Центрального рынка до водоканала, переданного в концессию.



За сохранение троллейбуса тамбовская общественность боролась годами, обращаясь даже к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Его поручения приводили к возбуждению и возобновлению уголовных дел, однако конкретных виновных в развале электротранспорта так и не нашли — решения принимались «коллективно».



В соцсетях новость вызвала волну обсуждений. Кто-то считает троллейбус анахронизмом, но большинство сожалеют о его уходе. «Будущее — за электротранспортом», — пишут пользователи, приводя в пример города, где троллейбусы и трамваи не только сохранили, но и модернизировали. Тамбов же, по их мнению, продолжает жить по лекалам 90-х, когда любые проблемы с управлением решались одним способом — приватизацией.



Фото: «Тамбовская жизнь» Тамбов окончательно прощается с троллейбусом. Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортёр», датой полного прекращения действия электротранспорта назначено 31 октября 2025 года — всего за пять дней до 70-летнего юбилея системы.По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх троллейбусов и всей сети обходится слишком дорого. Высвобожденные средства обещают направить на удвоение автобусного выпуска. Впрочем, многие тамбовчане вспоминают, что ещё в 2020 году Косенков, возглавляя список «Родины» в Гордуму, обещал не закрытие, а развитие троллейбуса.По данным «Тамбовского репортёра», водителей депо уже уведомили о сокращении с тем же сроком — 31 октября. Желающим остаться предложили переобучиться на автобусную категорию. Закрытие сети пройдёт поэтапно: первым под ликвидацию пойдёт маршрут № 3. К октябрю на линии будут выходить лишь три водителя из одиннадцати.Эксперты и активисты уверены: троллейбус в Тамбове довели до упадка искусственно, снимая его с выгодных направлений и отдавая маршруты частникам. При такой политике «нерентабельность» стала удобным оправданием для закрытия. Схожая судьба постигла и другие муниципальные активы — от Центрального рынка до водоканала, переданного в концессию.За сохранение троллейбуса тамбовская общественность боролась годами, обращаясь даже к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Его поручения приводили к возбуждению и возобновлению уголовных дел, однако конкретных виновных в развале электротранспорта так и не нашли — решения принимались «коллективно».В соцсетях новость вызвала волну обсуждений. Кто-то считает троллейбус анахронизмом, но большинство сожалеют о его уходе. «Будущее — за электротранспортом», — пишут пользователи, приводя в пример города, где троллейбусы и трамваи не только сохранили, но и модернизировали. Тамбов же, по их мнению, продолжает жить по лекалам 90-х, когда любые проблемы с управлением решались одним способом — приватизацией.Фото: «Тамбовская жизнь»



