В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы»



Фото: Центр «Белый Слон» В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период национализации.Особенность выставки — её историческая значимость: в последний раз эти экспонаты демонстрировались в 1952 году, в разгар советско-китайской дружбы. Теперь коллекция представлена публике в новом формате. Помимо фарфора XVIII–XIX веков, экспозицию дополнили предметы китайской культуры середины XX века — редкие открытки, шёлковые платки с изображениями вождей, металлические статуэтки и элементы быта.В подготовке выставки участвовали специалисты Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон», которые помогали в атрибуции и описании предметов. На открытии гостей приветствовал председатель центра Дмитрий Кребс, отметивший символичность события:«Отрадно видеть, что в Тамбове стали проходить выставки китайского искусства, и на них всегда бывает много посетителей. Это очень важно в эпоху, когда отношения между нашими странами становятся всё более тесными. Сегодня у нас есть возможность увидеть уникальную коллекцию, которая показывает интерес к Востоку у российского дворянства на рубеже XIX и XX столетий».Экспозиция также включает работы современного китайского художника и мастера каллиграфии профессора Цимина, а церемонию открытия украсили выступления артистов с традиционными китайскими номерами.В рамках культурной программы прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии от художницы Натальи Егоровой, уроженки Тамбова, ныне проживающей в Москве. Участники разных возрастов учились писать фразу «Нефритовый кролик приносит удачу» древним стилем чжунь-шу.Посетить последующие мастер-классы Натальи Егоровой можно в краеведческом музее:– по игре в стратегическую игру Вэй-ци (японское название — «Го») — 17 октября в 15:00;– по традиционной китайской живописи — 18 октября в 12:00.Выставка обещает стать одним из самых ярких культурных событий осени и уже привлекла внимание как ценителей искусства, так и просто любителей восточной эстетики.Фото: Центр «Белый Слон»



