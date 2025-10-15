|
В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы»
Вчера, 23:11
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период национализации.
Особенность выставки — её историческая значимость: в последний раз эти экспонаты демонстрировались в 1952 году, в разгар советско-китайской дружбы. Теперь коллекция представлена публике в новом формате. Помимо фарфора XVIII–XIX веков, экспозицию дополнили предметы китайской культуры середины XX века — редкие открытки, шёлковые платки с изображениями вождей, металлические статуэтки и элементы быта.
В подготовке выставки участвовали специалисты Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон», которые помогали в атрибуции и описании предметов. На открытии гостей приветствовал председатель центра Дмитрий Кребс, отметивший символичность события:
«Отрадно видеть, что в Тамбове стали проходить выставки китайского искусства, и на них всегда бывает много посетителей. Это очень важно в эпоху, когда отношения между нашими странами становятся всё более тесными. Сегодня у нас есть возможность увидеть уникальную коллекцию, которая показывает интерес к Востоку у российского дворянства на рубеже XIX и XX столетий».
Экспозиция также включает работы современного китайского художника и мастера каллиграфии профессора Цимина, а церемонию открытия украсили выступления артистов с традиционными китайскими номерами.
В рамках культурной программы прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии от художницы Натальи Егоровой, уроженки Тамбова, ныне проживающей в Москве. Участники разных возрастов учились писать фразу «Нефритовый кролик приносит удачу» древним стилем чжунь-шу.
Посетить последующие мастер-классы Натальи Егоровой можно в краеведческом музее:
– по игре в стратегическую игру Вэй-ци (японское название — «Го») — 17 октября в 15:00;
– по традиционной китайской живописи — 18 октября в 12:00.
Выставка обещает стать одним из самых ярких культурных событий осени и уже привлекла внимание как ценителей искусства, так и просто любителей восточной эстетики.
Фото: Центр «Белый Слон»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.