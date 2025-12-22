Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли» Комментариев: 0



В число лауреатов вошли руководители аграрных предприятий Тамбовской области, которые внесли существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельских территорий, реализацию инновационных технологий в отрасли.



Так, генеральный директор группы компаний «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов вошел в ТОП-3 в номинации «Руководитель предприятия», а индивидуальные предприниматели-главы крестьянских-фермерских хозяйств Александр Грибов, Алексей Загороднов и Кристина Медведева вошли в число лучших в специальной номинации «Фермеры и предприниматели».



Рейтинг руководителей АПК «Соль земли» формируется на основе уникальной методологии проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», признанного эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских управленцев высшего звена. В ходе экспертного голосования кандидаты текущего года оценивают успехи коллег в своих номинациях. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.



Имена лучших управленцев АПК страны названы в 9 основных функциональных направлениях и 4 специальных. Подать заявку и голосовать в своей номинации могли главные агрономы, руководители агропромышленных предприятий, директора по маркетингу и коммуникациям, директора по персоналу, финансовые директора, директора по развитию и коммерции, молодые руководители АПК, инноваторы научных разработок, фермеры и предприниматели. Также впервые в рейтинге в этом году было представлено новое функциональное направление – «Главный винодел».



В 2025 году в рейтинге приняли участие более 600 топ-менеджеров, работающих в отрасли. Самая большая активность среди участников рейтинга в этом году была отмечена в функциональном направлении «Руководитель предприятия», на нее приходится 31% лауреатов. Стабильно прочные позиции у направлений «Фермеры и предприниматели» (11% заявок лауреатов), «Финансовый директор» (9%), «Директор по маркетингу и/или коммуникациям» (8%), «Коммерческий директор / директор по развитию» (8%).



«В условиях современной мировой экономики успех в агропромышленном секторе невозможен без сочетания высокого профессионализма, постоянных инноваций и стратегической управленческой ответственности. Рейтинг «Соль земли» служит примером для всей отрасли, вдохновляя менеджеров реализовывать амбициозные проекты, внедрять передовые технологии и укреплять позиции российского АПК не только внутри страны, но и на международной арене. Это не просто оценка — это мощный стимул к развитию, движущий отрасль вперёд и создающий условия для долгосрочного устойчивого роста», — подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.



Выбор лауреатов проходил в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и публикация результатов. Среди основных критериев оценки кандидатов — значимые бизнес-результаты и выдающиеся управленческие достижения, а также наиболее заметный вклад в развитие своих компаний и отрасли в течение года. Список самых профессиональных управленцев России в агропромышленной сфере опубликован на страницах издания «Коммерсантъ».



