Регистрация Войти
Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли»

Сегодня, 17:46
Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли»Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.

В число лауреатов вошли руководители аграрных предприятий Тамбовской области, которые внесли существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельских территорий, реализацию инновационных технологий в отрасли.

Так, генеральный директор группы компаний «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов вошел в ТОП-3 в номинации «Руководитель предприятия», а индивидуальные предприниматели-главы крестьянских-фермерских хозяйств Александр Грибов, Алексей Загороднов и Кристина Медведева вошли в число лучших в специальной номинации «Фермеры и предприниматели».

Рейтинг руководителей АПК «Соль земли» формируется на основе уникальной методологии проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», признанного эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских управленцев высшего звена. В ходе экспертного голосования кандидаты текущего года оценивают успехи коллег в своих номинациях. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Имена лучших управленцев АПК страны названы в 9 основных функциональных направлениях и 4 специальных. Подать заявку и голосовать в своей номинации могли главные агрономы, руководители агропромышленных предприятий, директора по маркетингу и коммуникациям, директора по персоналу, финансовые директора, директора по развитию и коммерции, молодые руководители АПК, инноваторы научных разработок, фермеры и предприниматели. Также впервые в рейтинге в этом году было представлено новое функциональное направление – «Главный винодел».

В 2025 году в рейтинге приняли участие более 600 топ-менеджеров, работающих в отрасли. Самая большая активность среди участников рейтинга в этом году была отмечена в функциональном направлении «Руководитель предприятия», на нее приходится 31% лауреатов. Стабильно прочные позиции у направлений «Фермеры и предприниматели» (11% заявок лауреатов), «Финансовый директор» (9%), «Директор по маркетингу и/или коммуникациям» (8%), «Коммерческий директор / директор по развитию» (8%).

«В условиях современной мировой экономики успех в агропромышленном секторе невозможен без сочетания высокого профессионализма, постоянных инноваций и стратегической управленческой ответственности. Рейтинг «Соль земли» служит примером для всей отрасли, вдохновляя менеджеров реализовывать амбициозные проекты, внедрять передовые технологии и укреплять позиции российского АПК не только внутри страны, но и на международной арене. Это не просто оценка — это мощный стимул к развитию, движущий отрасль вперёд и создающий условия для долгосрочного устойчивого роста», — подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Выбор лауреатов проходил в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и публикация результатов. Среди основных критериев оценки кандидатов — значимые бизнес-результаты и выдающиеся управленческие достижения, а также наиболее заметный вклад в развитие своих компаний и отрасли в течение года. Список самых профессиональных управленцев России в агропромышленной сфере опубликован на страницах издания «Коммерсантъ».

Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.

Ксения Абалина покинула пост директора «РКС-Тамбов»

Сегодня, 17:05
0
Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг. В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на

У двух тамбовских производителей мяса выявили сальмонеллу при экспортных поставках

Сегодня, 12:00
0
Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы. Кроме того, ведомство усилило лабораторный

В Тамбове после реконструкции вновь зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная слава»

Сегодня, 10:50
0
В Тамбове 23 декабря после масштабной реконструкции состоялась церемония возвращения Вечного огня на мемориале «Вечная слава» на Соборной площади. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие стало финальным событием Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В

В Тамбове у здания «Водоканала» автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребёнка

Вчера, 19:07
0
В Тамбове днём произошла смертельная авария с участием ребёнка. Около 14 часов у административного здания Водоканала («РКС-Тамбов») на улице Тулиновской, 5 автомобиль «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции, за

Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову

Вчера, 17:05
0
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Арест продлён ещё на три месяца — до 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Под стражей до той же даты останется и второй фигурант дела — Александр Соломатин, ранее

Слухи об отставке Ксении Абалиной в «РКС-Тамбов» пока не подтверждаются

Вчера, 14:02
0
В Тамбове обсуждают возможную отставку управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тамбов Главное», где со ссылкой на источники сообщается, что кадровое решение может быть принято уже в январе. Главный редактор делового издания «Вердикт»

Гордума утвердила бюджет Тамбова на 2026 год с профицитом

Вчера, 13:01
0
Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб. Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова

22 декабря 2025
0
В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой

Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область

22 декабря 2025
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные

Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом

22 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном

В Уварове завершили берегоукрепление у моста через Ворону

22 декабря 2025
0
В городе Уварово завершены планово-предупредительные работы на мосту через реку Ворона. Как сообщили специалисты, основной задачей стало укрепление берега и защита опор мостового перехода от размыва. Заказчиком работ выступало ТОГКУ «Тамбовавтодор», подрядчиком — ООО «МОСТОСТРОЙ». Мероприятия

Жители Тамбовской области направили более 15 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным

21 декабря 2025
0
В 2025 году жители Тамбовской области направили в редакцию программы Итоги года с Владимиром Путиным более 15 тыс. обращений. Это примерно на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Как сообщается, в этот раз тамбовчан больше всего волновали вопросы социальных льгот, здравоохранения и поддержки ветеранов.

Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины»

21 декабря 2025
0
В Тамбовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», участниками которой стали 27 ветеранов специальной военной операции. Очный этап обучения завершился 9 ноября, после чего слушатели приступили к практической части — стажировкам под руководством

Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей

20 декабря 2025
0
В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса

20 декабря 2025
0
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был

В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в

Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской

После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году

19 декабря 2025
0
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже

Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова

19 декабря 2025
0
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения

Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества»

18 декабря 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми
