В Тамбовской области запустили программу поддержки семьи вместе с Wildberries и Russ 0 В Тамбовской области запускают программу поддержки семьи, материнства и детства совместно с объединённой компанией Wildberries и Russ. О старте проекта сообщил глава региона Евгений Первышов, уточнив, что инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». По словам Первышова, идею обсуждали с

Жителя Тамбовской области заподозрили в финансировании экстремистской деятельности 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. О ходе материалов сообщило региональное управление ФСБ. По информации ведомства, гражданин России 1993 года рождения, находясь на территории области, перевёл деньги через банковское онлайн-приложение на

В Тамбовской области насчитали 7 тысяч безработных по методике МОТ 0 Уровень общей безработицы в Тамбовской области по методологии Международной организации труда в четвёртом квартале 2025 года составил 1,4%, следует из данных Тамбовстата. В рабочую силу (15 лет и старше) включили 484,3 тыс. человек: занятыми признаны 477,3 тыс. (98,6%), безработными — 7 тыс.

В Тамбове объявили итоги торгов по безнадзорным животным 0 В Тамбове подвели итоги закупки услуг по отлову и содержанию бездомных собак. Победителем стала индивидуальный предприниматель Любовь Яшунина. Она оказалась единственным участником электронного аукциона и предложила цену, равную начальной: 8,5 млн рублей. Договор рассчитан до 1 сентября 2026 года

В Моршанском округе школьники встретились с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС 0 В Устьинском филиале Устьинской школы имени Барабанщикова прошла встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоялось в рамках социального проекта «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет», который реализует региональная общественная организация инвалидов

В Тамбове за круглым столом обсудили, как защитить молодёжь от экстремизма 0 В региональном офисе Ассамблеи народов России состоялся круглый стол «Мы выбираем мир: о профилактике экстремизма среди молодёжи». Встреча прошла в рамках проекта «Мы дружим. Межнациональное единство на Тамбовской земле», который реализует АНО «Литературный Тамбов» при поддержке правительства

В суд направлено дело о ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик 0 В Тамбове прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в декабре прошлого года и унесшем жизнь ребёнка. По данным следствия, 23 декабря 2025 года 52-летний водитель служебного автомобиля «Тойота Камри» при съезде с улицы Тулиновской на

Налоговая заявила почти полмиллиарда рублей к банкроту «Автодор-Тамбов» 0 Арбитражный суд Тамбовской области включил в реестр требований кредиторов ООО «Автодор-Тамбов» долг перед ФНС России на 459,7 млн рублей. Как сообщил конкурсный управляющий, из этой суммы 279,8 млн рублей — основной долг, более 102 млн — пени и 77 млн — штрафы. Ранее в реестр уже внесли ещё 207,8

Суд обязал «Токаревскую птицефабрику» выплатить более 105 млн рублей за поставленное зерно 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал ОАО «Токаревская птицефабрика» выплатить АО «Октябрьское» более 105 млн рублей долга и пеней по договору поставки зерна. Согласно материалам дела, договор был заключён в марте 2024 года. Поставщик передал покупателю зерновые и масличные культуры, однако

Областная Дума перераспределила миллиард рублей и избрала первого вице-спикера 0 Тамбовская областная Дума на очередном заседании внесла изменения в бюджет региона и провела тайные выборы первого заместителя председателя парламента. Глава области Евгений Первышов предложил увеличить расходы 2026 года на 1 млрд 031 млн рублей — это остатки средств, сложившиеся на начало года.

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений 0 В МБОУ Стаевская СОШ состоялась военно-патриотическая программа «Героями ставшие…», посвящённая выпускникам школы — участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы» 0 В музее «Боевой Славы» Мичуринска прошла очередная встреча членов местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» с молодёжью. На этот раз гостями стали учащиеся 9-х классов школы № 18. Со

В Тамбовской области сократили время продажи алкоголя 0 С 1 марта в Тамбовской области изменится режим продажи алкоголя в магазинах. Купить спиртное можно будет с 10 утра до 22 часов. Ранее продажа была разрешена с 8:00 до 23:00. Решение о сокращении «окна» депутаты областной Думы приняли ещё в ноябре прошлого года. С инициативой выступил депутат

«Токарёвскую птицефабрику» могут признать банкротом по заявлению оренбургского поставщика 0 Оренбургское ООО «ГК „Бизнес Партнёр“» уведомило о намерении подать заявление о банкротстве ОАО «Токарёвская птицефабрика». Обращение в суд возможно через 15 дней после публикации сообщения в официальном реестре. Ранее эта же компания взыскала с птицефабрики более 64 млн рублей долга по договору

В Тамбове упростили порядок обустройства дворовых парковок 0 Тамбовская городская Дума изменила правила благоустройства, отменив обязательную разработку проекта планировки территории для организации парковочных мест во дворах. Раньше жителям многоквартирных домов приходилось заказывать специальный проект стоимостью до полумиллиона рублей, чтобы узаконить

Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области приостановлено: Юнькова работает врачом в зоне СВО 0 Ленинский районный суд Тамбова приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения области Екатерины Юньковой. Причина — невозможность её участия в процессе. Как стало известно в ходе заседания, с конца декабря 2025 года Юнькова находится в служебной командировке

«РКС-Тамбов» обязали доплатить более 1,48 млн рублей за сбросы в Цну 0 Арбитражный суд постановил взыскать с ООО «РКС-Тамбов» более 1,48 млн рублей за заниженную плату за сброс загрязняющих веществ в реку Цну за 2023 год. Нарушение выявило Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки. Как сообщили в ведомстве, компания

Более 523 млн рублей нарушений выявила КСП Тамбовской области за 2025 год 0 Контрольно-счётная палата Тамбовской области подвела итоги работы за 2025 год. За год проведено 74 проверки, в ходе которых было проанализировано использование более 8,5 млрд рублей бюджетных средств. Общая сумма выявленных нарушений превысила 523 млн рублей. Больше всего нарушений связано с

Маршрут до вокзала и новые автобусы: в Тамбове усилили работу общественного транспорта 0 В Тамбове продолжают корректировать работу общественного транспорта. Как сообщил глава администрации Максим Косенков, 25 февраля маршрут № 56 продлили до железнодорожного вокзала, а количество автобусов на линии увеличили до четырёх. С 18 февраля запущен укороченный маршрут № 31Н от Полынковского

Суд подтвердил: администрация Тамбова затянула выбор управляющих компаний для домов 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции и отказал администрации Тамбова в удовлетворении жалобы по делу о выборе управляющих компаний для многоквартирных домов. Поводом для спора стало обращение компании «ЖК ТИС», которая в конце 2024 года прекратила