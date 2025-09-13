Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств 0 В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино 0 Многолетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам. Жалобы

Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского 0 18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил

Почти миллион рублей задолжали Тамбовской области компании-недропользователи региона 0 За последние пять лет предприятия, добывающие полезные ископаемые в Тамбовской области, не выплатили свыше 900 тыс. рублей обязательных платежей. В бюджет не поступили налог на добычу, водный налог и регулярные отчисления за пользование недрами. По данным регионального минэкологии, задолженность

«Народная плотина» на Цне: уголовное дело буксует, жители спорят с прокурорами 0 История с так называемой «народной плотиной» в Тамбове снова возвращается в Ленинский районный суд. В четвертый раз туда поступило дело против строителя Александра Романова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Все предыдущие попытки начать разбирательство заканчивались возвратом материалов на

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области 0 На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны

В Тамбове почтили память Зои Космодемьянской в день её 102-летия 0 В Тамбове отметили день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В минувшую субботу, 13 сентября, у памятника легендарной разведчице состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие врио главы региона Евгений Первышов, председатель облдумы Евгений Матушкин, а также

Приговор экс-депутату Тамбовской Гордумы Ольге Степичевой вступил в силу 0 В Тамбове завершилось громкое дело бывшего заместителя председателя городской Думы Ольги Степичевой. Тамбовский областной суд отказался удовлетворить её апелляцию и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда, вынесенный летом этого года. Напомним, в июне суд признал Степичеву виновной в

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос 0 В Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ. На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам

В Тамбове возбуждено дело после пожара в психиатрической больнице 0 Ночью в Тамбовской областной психиатрической больнице произошёл пожар, в результате которого пострадали пять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из палат. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Полицейский из Тамбова одержал победу в международном заплыве в Москве 0 11 сентября на легендарном пляже в Строгино прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде — Swimcup Москва Строгино 2025. Среди участников был и представитель Тамбова — Артём Аршинов, кандидат в мастера спорта по плаванию. На дистанции 1000 метров в абсолютной категории среди

В Тамбовской области спасли редкого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу 0 В Сосновском районе Тамбовской области специалисты Центра спасения диких животных помогли орлану-белохвосту, занесённому в Красную книгу. Хищную птицу обнаружили местные жители на берегу водоёма: она не могла взлететь из-за травмы. По снимкам очевидцев специалисты быстро определили вид и выехали к

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами 0 Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку 0 В библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества. Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт

Памятник Плевако появился в Тамбове: идея обрела форму 0 В центре Тамбова, на улице Октябрьской, открылся памятник известному адвокату Фёдору Плевако. Как напоминает «Вердикт», ещё в июле министр юстиции России Константин Чуйченко во время визита в регион поддержал инициативу установки монумента. Теперь он лично оценил результат и положительно отозвался

Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов 0 10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе. По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной

В Тамбовской области подготовили 881 участок для сентябрьских выборов 0 В Тамбовской области завершается подготовка к выборам, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для голосования оборудован 881 избирательный участок. На 323 площадках, где числится более тысячи избирателей, установлены системы видеонаблюдения с

В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два претендента 0 В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»

В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый 0 В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей.

Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова 0 Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в