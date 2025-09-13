|
Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского
Вчера, 13:31
18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.
В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил Саямов — лауреат международных конкурсов, чья творческая биография тесно связана с Тамбовом. В 2000 году он одержал победу на III Международном юношеском конкурсе пианистов имени С.В. Рахманинова.
Во втором отделении слушателей ждёт исполнение кантаты «Москва», написанной Чайковским к коронации императора Александра III. В ней примут участие народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (меццо-сопрано), заслуженный артист Воронежской области Алексей Тюхин (баритон), а также Тамбовский камерный хор имени Рахманинова под руководством Владимира Козлякова.
«Открытие нового концертного сезона – всегда особенное событие для оркестра и всех любителей музыки в Тамбове. Мы уверены, что этот концерт станет для слушателей первым незабываемым подарком нашего юбилейного сезона», — отметил художественный руководитель оркестра Алексей Моргунов.
В юбилейном сезоне коллектив подготовил для публики насыщенную программу: концерты с известными и молодыми солистами, проекты для детей и молодежи, а также вечера, посвященные различным композиторам и музыкальным стилям.
Фото: правительство Тамбовской области
