Антимонопольная служба вновь взялась за рекламу «Ёбидоёби» в Тамбове
Сегодня, 15:15
Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби».
16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ «Европа». На первой конструкции рекламировался набор роллов, на второй — само заведение с надписью: «Бери! Давай! Рот подставляй! Ёбидоёби».
Хотя владельцы сети поясняют, что название переводится с японского как «суббота», в УФАС считают, что оно по звучанию ассоциируется с обсценной лексикой. Это, по мнению ведомства, противоречит закону «О рекламе», который запрещает использование бранных слов и непристойных образов.
«Для признания рекламы неэтичной достаточно значимого количества людей, воспринимающих её как непристойную», — отмечают в службе. По данным опроса сотрудников УФАС, реклама сети была признана непристойной и неэтичной.
Рекламодателем выступил предприниматель Иван Карцев. В его действиях антимонопольное управление усмотрело признаки нарушения законодательства и возбудило дело. Заседание назначено на 14 октября.
Это не первый случай конфликта бренда с ФАС: в 2023 году предприниматель уже проиграл суд по аналогичной рекламе и был обязан сменить название юрлица. Однако вывески и бренд остались прежними.
Фото: Яндекс
