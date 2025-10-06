|
В Мичуринске вывели новый южный сорт жимолости — «Абхазия»
Сегодня, 14:41
Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям.
Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый гибрид был получен с использованием методов клеточной селекции. По данным специалистов, урожайность сорта достигает до 7 килограммов с куста, а плоды содержат повышенное количество витаминов и антиоксидантов.
— Жимолость «Абхазия» для субтропической климатической зоны — наш вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между Республикой Абхазия и Тамбовской областью. Это особенно важно после подписания соглашения о побратимстве между городом Мичуринск и Очамчырским районом, — отметил исполнительный директор НПЦ «Агропищепром» Сергей Колесников.
По словам заместителя президента РАН, академика Петра Чекмарёва, создание мичуринскими селекционерами южных сортов жимолости — настоящий прорыв в российской науке, ведь традиционно это растение считалось северным.
В ноябре этого года на базе Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии планируется заложить первую в мире коллекцию южных межвидовых сортов жимолости, адаптированных к субтропическому климату.
НПЦ «Агропищепром» сегодня располагает одной из крупнейших коллекций жимолости в стране — 292 сорта и более 239 тысяч гибридных сеянцев. На основе этой коллекции учёные уже создали 21 сорт, включая семь южноклиматических разновидностей, способных расти и плодоносить в субтропиках.
Фото: НПЦ «Агропищепром»
