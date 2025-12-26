|
Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона.
В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам проверки были включены в реестр семейных предприятий. Всего за год было рассмотрено 97 заявок, положительное решение принято по 82 из них. По сравнению с 2024 годом количество компаний в реестре увеличилось почти на 14%.
Из общего числа включённых предприятий 45 подтвердили ранее присвоенный статус, ещё 37 компаний вошли в реестр впервые. Самыми активными территориями по подаче заявок стали Мичуринск и Староюрьевский муниципальный округ.
В министерстве подчёркивают, что реестр семейных предприятий является инструментом адресной поддержки бизнеса. Наличие статуса позволяет компаниям претендовать на льготные микрофинансовые продукты, получать консультационные и образовательные услуги, участвовать в выставках и программах развития, а также использовать меры нематериального стимулирования.
Тамбовская область одной из первых в стране закрепила понятие «семейное предприятие» на законодательном уровне и выстроила отдельную систему поддержки таких компаний, ориентированную на долгосрочное развитие малого и среднего бизнеса.
