Кассовые аппараты должны быть во всех кафе и ресторанах Комментариев: 0



Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, в частности, сферы общепита, обязаны применять кассовые аппараты, включенные в реестр контрольно-кассовой техники. При этом при расчете необходимо выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме.



Начиная с 1 января 2021 года, в рамках проекта налоговиками областного центра проводятся контрольные мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.



С этой связи на постоянной основе проводится мониторинг расчетов. И если горе-бизнесмены продолжают игнорировать применение кассовой техники и, соответственно, не фиксировать выручку в полном объеме, то к таким плательщикам обязательно придут с проверкой.



Кроме того, стоит знать, что помощь в выявлении недобросовестных рестораторов могут оказать и рядовые граждане, которые после проверки чеков могут направить жалобы через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении ККТ.



Обращаем внимание, что за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.



За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Отдел работы с налогоплательщиками

ИФНС России по г. Тамбову В настоящее время Федеральная налоговая служба осуществляет отраслевой проект «Общественное питание» в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания в целях увеличения выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повышения роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, в частности, сферы общепита, обязаны применять кассовые аппараты, включенные в реестр контрольно-кассовой техники. При этом при расчете необходимо выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме.Начиная с 1 января 2021 года, в рамках проекта налоговиками областного центра проводятся контрольные мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, нарушающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.С этой связи на постоянной основе проводится мониторинг расчетов. И если горе-бизнесмены продолжают игнорировать применение кассовой техники и, соответственно, не фиксировать выручку в полном объеме, то к таким плательщикам обязательно придут с проверкой.Кроме того, стоит знать, что помощь в выявлении недобросовестных рестораторов могут оказать и рядовые граждане, которые после проверки чеков могут направить жалобы через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении ККТ.Обращаем внимание, что за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



